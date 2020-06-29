رسميا - برشلونة يضم بيانيتش لمدة 4 مواسم

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

بيانيتش

أعلن نادي برشلونة عن ضمه لميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس حتى صيف 2024.

وكشف موقع برشلونة الرسمي عن توقيع اللاعب مقابل شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وأوضح بيان برشلونة "توصل النادي مع يوفنتوس إلى اتفاق لانتقال بيانيتش".

أخبار متعلقة
رسميا - برشلونة يعلن انتقال أرتور إلى يوفنتوس بعد انتهاء الموسم قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس وروبيرتو أمام أتليتكو مدريد شابي: أملي الأكبر إعادة برشلونة لأيام المجد بنزيمة: لم أشاهد كاسيميرو لكنني كنت متأكدا من تحركه.. ولا نشغل بالنا بـ برشلونة

وتبلغ قيمة الصفقة 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين قيمة مكافآت.

وأشار البيان إلى استمرار بيانيتش مع يوفنتوس حتى نهاية موسم الفريق الحالي.

وبدأ بيانيتش -30 عاما- مسيرته في ميتز الفرنسي عام 2007 قبل أن ينضم إلى روما في 2011.

وخلال 5 مواسم مع روما خاض بيانيتش 200 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 40 آخرين.

وانتقل بيانيتش إلى يوفنتوس في 2016 وخاض 171 مباراة سجل فيهم 22 هدفا وصنع 36 آخرين.

طالع أيضا:

عبد الحفيظ يوضح موقف فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية

إنبي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يكشف عن برنامج جديد لـ فايلر في تدريبات الأهلي

حوار مطول مع كلوب عن كواليس عودة اللقب الغائب

أبرز ملامح فوز ريال مدريد على إسبانيول

يوفنتوس برشلونة بيانيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: مانشستر سيتي يواصل الضغط لضم كوليبالي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر في الأهلي لـ في الجول: لا صحة عن ترك الشناوي لشارة قيادة الفريق 16 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية الثانية للفريق 42 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - برشلونة يضم بيانيتش لمدة 4 مواسم 57 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الزمالك اتفق مع دونجا على ضمه.. وشيء واحد متبقي ساعة | الدوري المصري
أرتور ميلو.. شريك ساري القادم في يوفنتوس ساعة | أوروبا
في الجول يكشف.. خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري وأمر وحيد يعطلها حاليا 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا - برشلونة يعلن انتقال أرتور إلى يوفنتوس بعد انتهاء الموسم 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 3 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك