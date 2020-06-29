رسميا - برشلونة يضم بيانيتش لمدة 4 مواسم

أعلن نادي برشلونة عن ضمه لميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس حتى صيف 2024.

ميراليم بيانيتش النادي : يوفنتوس برشلونة

وكشف موقع برشلونة الرسمي عن توقيع اللاعب مقابل شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وأوضح بيان برشلونة "توصل النادي مع يوفنتوس إلى اتفاق لانتقال بيانيتش".

وتبلغ قيمة الصفقة 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين قيمة مكافآت.

وأشار البيان إلى استمرار بيانيتش مع يوفنتوس حتى نهاية موسم الفريق الحالي.

وبدأ بيانيتش -30 عاما- مسيرته في ميتز الفرنسي عام 2007 قبل أن ينضم إلى روما في 2011.

وخلال 5 مواسم مع روما خاض بيانيتش 200 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 40 آخرين.

وانتقل بيانيتش إلى يوفنتوس في 2016 وخاض 171 مباراة سجل فيهم 22 هدفا وصنع 36 آخرين.

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