رسميا – بوفون وكيليني مستمران مع يوفنتوس حتى 2021

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

جيجي بوفون - جيورجيو كيليني

أعلن نادي يوفنتوس يوم الإثنين تمديد عقد حارسه المخضرم جيانلويجي بوفون وعقد المدافع جورجيو كيليني لمدة موسم جديد.

جيورجيو كيلليني

النادي : يوفنتوس

جيانلويجى بوفون

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان من المفترض انتهاء عقود الثنائي بنهاية هذا الموسم، قبل أن يقرر البيانكونيري التمديد حتى صيف 2021.

وأفاد نادي يوفنتوس في بيان " السيدات والسادة.. إليكم هذه الأنباء السارة.. يُسعدنا أن نُعلن عن توقيع كل من بوفون وكيليني على عقد لمدة عام جديد مع النادي".

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بوفون الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2001، عاد العام الماضي إلى السيدة العجوز بعد موسم واحد لعبه في صفوف باريس سان جيرمان.

وأصبح المخضرم البالغ من العمر 42 عاما الحارس الثاني في صفوف البيانكونيري بعد فويتشيتش تشيزني.

فيما يلعب كيليني البالغ من العمر 35 عاما في صفوف يوفنتوس منذ عام 2005.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف قبل 10 جولات من نهاية الموسم.`

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