رغم رحيل والده.. رسميا – ابن بوكيتينو يجدد عقده مع توتنام

جدد ماوريزيو بوكيتينو، نجل ماوريسيو بوكيتينو، عقده مع توتنام هوتسبير الإنجليزي.

بوكيتينو الأب رحل عن تدريب توتنام في نوفمبر الماضي، إلا أن هذا لم يمنع الإدارة من تمديد عقد بوكيتينو الابن الذي كان ينتهي خلال يومين.

ونشر ماوريزيو بوكيتينو صورة له على إنستجرام أثناء توقيع العقد الجديد، ظهر فيها والده مرتديا قميص كُتب عليه "سبيرز" رغم رحيله عن تدريب السبيرز منذ 7 أشهر تقريبا.

View this post on Instagram Looking forwards to the new season. ✍🏼 #COYS A post shared by Maurizio Pochettino (@maurizio.8) on Jun 29, 2020 at 5:38am PDT

بوكيتينو الابن (19 عاما) يلعب كجناح، وانضم لـ توتنام قبل 3 سنوات، واستطاع الوصول لفريق تحت 23 عاما.

وخاض الفتى 14 مباراة في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع 3 أهداف.

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