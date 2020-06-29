رسميا – الإمارات تستقر على "صانع معجزة كوستاريكا" لتدريب منتخبها الأول

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن الاستقرار على خورخي لويس بينتو لتدريب المنتخب الأول.

وغرّد الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي:

"مجلس إدارة اتحاد الكرة يوجّه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة".

مجلس إدارة اتحاد الكرة يوجه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة .#منتخب_الإمارات — UAEFA (@uaefa_ae) June 29, 2020

وكان الاتحاد الإماراتي قد انفصل عن مدربه الصربي السابق إيفان يوفانوفيتش في شهر أبريل، ليعوضه بالكولومبي بينتو اليوم الإثنين.

بينتو (67 عاما) يمتلك تاريخا حافلا في التدريب، خصوصا مع فرق ومنتخبات أمريكا الجنوبية والوسطى.

المدرب المخضرم توج بألقاب في بيرو، وكوستاريكا، وفنزويلا، بالإضافة إلى بلاده كولومبيا.

وكان بينتو صاحب معجزة منتخب كوستاريكا في كأس العالم 2014، إذ قاده إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعة تضم إنجلترا، وإيطاليا، وأوروجواي، بالإضافة إلى الإطاحة باليونان في ثُمن النهائي، قبل أن يودع المسابقة بصعوبة بالغة بركلات الترجيح على يد هولندا.

وتستعد الإمارات العربية المتحدة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022 والمؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023.

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