رسميا - بيراميدز يجدد عقد علي جبر

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 15:23

كتب : عاطف شادي

علي جبر

أعلن نادي بيراميدز تجديد عقد مدافعه علي جبر حتى صيف 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهي في عام 2022.

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ووقع علي جبر على عقده الجديد مع بيراميدز في حضور هاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي ليستمر اللاعب مع النادي لمدة 4 قادمة.

وقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي: "على غرار ما حدث مع عمر جابر، تحرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية في الفريق".

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ويعتبر جبر من عناصر بيراميدز الأساسية إذ أنه شارك مع الفريق في 11 مواجهة في الدوري الممتاز وسجل هدفا كما شارك في 8 بالكونفدرالية وسجل كذلك هدفا كما لعب مباراة في كأس مصر، قبل أن يتوقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

المدافع الدولي المصري صاحب الـ31 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الزمالك في صيف 2018.

وخاض جبر تجربة احتراف قصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست بروميتش ألبيون في فترة إعارة لمدة 6 أشهر.

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