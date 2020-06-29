رسميا – أتالانتا يضم لاعب وسط يوفنتوس

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

سيموني موراتوري

أعلن نادي يوفنتوس يوم الإثنين انتقال لاعبه سيموني موراتوري إلى أتالانتا.

وأوضح يوفنتوس أن أتالانتا دفع 7 ملايين يورو مقابل إتمام الصفقة.

ووقع لاعب الوسط المدافع على عقد يربطه بنادي أتالانتا لمدة 4 سنوات.

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موراتوري ظهر في مباراتين مع البيانكونيري هذا الموسم. إذ لعب لدقيقة واحدة في مباراة باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، و13 دقيقة في لقاء ليتشي الأخير.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو.

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