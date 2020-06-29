تقرير: فالفيردي يبحث عن منزل في فالنسيا

يبدو أن إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لـ برشلونة، لن يبتعد عن التدريب لفترة طويلة، إذ ارتبط اسمه بالعودة لتدريب فالنسيا.

إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية ذكرت أن فالفيردي، ومساعده جون أسبيازو بدآ البحث عن منزل في مدينة فالنسيا، مما يثير التكهنات بإمكانية تولي فالفيردي تدريب الخفافيش.

فالنسيا يعيش فترة صعبة، إذ جمع 4 نقاط فقط من 15 ممكنة منذ استئناف النشاط الكروي في إسبانيا.

المدرب ألبيرت سيلاديس حضر لتدريب الفريق في سبتمبر الماضي خلفا لـ مارسيلينو جارسيا تورال الذي رحل لخلافات مع إدارة النادي.

لكن سيلاديس لم ينجح في تحقيق نتائج جيدة، إذ يحتل الفريق تحت قيادته المركز الثامن برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الفريق خسر مباراتين متتاليتين أمام إيبار وفالنسيا، ليزيد موقف الخفافيش صعوبة في جدول الترتيب.

ولم يفز سيلاديس مع فالنسيا سوى في 15 مباراة من أصل 41 مباراة قاد فيها الفريق.

من جانبه، لم يتول فالفيردي تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب برشلونة في يناير الماضي عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد.

ولا يحق لـ فالفيردي تدريب فريق في الدوري الإسباني قبل انتهاء الموسم الحالي، إذ تنص قوانين المسابقة على عدم إمكانية تولي نفس المدرب لفريقين مختلفين في نفس الموسم.

لكنه قد يكون قريبا من تولي المهمة بمجرد انتهاء الموسم الذي يتبقى فيه 6 جولات فحسب، إذ ودع فالنسيا دوري أبطال أوروبا بالفعل على يد أتالانتا.

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