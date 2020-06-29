قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس وروبيرتو أمام أتليتكو مدريد

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 13:19

كتب : FilGoal

سيرخيو بوسكيتس - برشلونة

عاد سيرخيو بوسكيتس، وسيرجي روبيرتو، إلى قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

كيكي سيتيين المدير الفني للبلاوجرانا أعلن عن قائمة تضم 23 اسما، شهدت عودة ثنائي لاماسيا السابق بعد أن غاب الأول عن المباراة الماضية للإيقاف، وابتعد الثاني عن الأسابيع الفائتة للإصابة.

وشهدت القائمة ضم أرتور ميلو الذي بات انتقاله إلى يوفنتوس شبه رسميا، فيما استمر غياب فرينكي دي يونج للإصابة.

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ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر. فيما يتواجد أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – أليكس كويادو – مونتشو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت

اختر تشكيل برشلونة المثالي لمواجهة أتليتكو مدريد

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