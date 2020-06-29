مؤتمر سيتيين: المشادة في غرفة الملابس؟ هذا طبيعي عندما نتعثر

الكثير من الأسئلة الساخنة والإجابات المضادة الهادئة، هكذا كان المؤتمر الصحفي لـ كيكي سيتيين مدرب برشلونة قبل مواجهة أتليتكو مدريد.

برشلونة يستقبل أتليتكو على ملعب كامب نو مساء الثلاثاء، في الجولة 33 من الدوري الإسباني، وعينه على انتزاع الصدارة مؤقتا من ريال مدريد.

ووسط الكثير من الأمور الجدلية المثارة على الساحة، أجاب سيتيين عن سؤال نادر يخص القمة المرتقبة في بداية مؤتمره الصحفي: "المباريات أمام أتليتكو مدريد صعبة للغاية، فهو فريق عظيم ولديه شخصية في طريقة اللعب، سيصعّب علينا الأمور، لكني أيضا في الوقت نفسه أعتقد أن كل المباريات تحمل نفس الأهمية".

بعد اللقطات التلفزيونية من محطة موفيستار الإسبانية، أظهرت ليو ميسي قائد الفريق يتجاهل إيدير سارابيا مساعد سيتيين خلال استراحة شرب المياه في مباراة سيلتا فيجو التي تعثر فيها برشلونة بالتعادل 2-2.

وعن ذلك قال سيتيين: "لم يحدث شيء، بعض الإشارات وانتهى الأمر، لا أعرف ماذا تريدون أن أقول".

هل يسيطر سيتيين على غرفة خلع الملابس؟ المدرب الإسباني أجاب: "دائما هناك جدل، تماما كما في الحياة، كل شخص لديه وجهة نظر في رؤية الأشياء، أحيانا تختلف الآراء".

وتابع: "أنا أيضا لم أكن لاعبا سهل المراس، فأحيانا يمتلك اللاعب رؤيته الخاصة".

وواصل "ما يجب أن أفعله هو إقناع الجميع بالدفاع عن الفكرة العامة والاقتناع بها، هذا طبيعي. لدينا تواصل جيد، هذه أمور لا ألقي لها بالا".

وعن المشادة التي حدثت في غرفة خلع الملابس بعد التعادل مع سيلتا ونقلتها وسائل الإعلام: "هذه الأمور تحدث عندما يغيب الفوز، خصوصا عندما نتعثر بسبب ركلة حرة كالتي سُجل منها التعادل. لكن علاقتي جيدة باللاعبين، ربما هناك اختلافات أحيانا، لكني لا أرى مشكلة تستحق الذكر".

وأكمل سيتيين: "أجتمع مع اللاعبين بشكل دوري، يوم أمس تحدثنا عن أمور تخص كرة القدم وعن ضرورة تحسين بعض الأشياء، يمكننا تغيير الوضع".

أرتور ميلو لاعب الفريق سينتقل إلى يوفنتوس مطلع الموسم المقبل، فكيف سيكون التزامه مع برشلونة بالفترة القصيرة المتبقية؟

سيتيين أجاب بوضوح: "لا أشك لحظة في التزام أرتور حتى المباراة الأخيرة من الموسم، سيكرس نفسه بالكامل لتحقيق أهداف الفريق، ليس لدي أي شك فيه".

وعن تأثيره كمدرب في منظومة برشلونة: "كلنا يجيب أن نقدّم جزءا خاصا بنا، بمن في ذلك اللاعبين، وهذا لصالح الفريق. لكني أمتلك ضميرا صافيا، فأنا أفعل كل شيء يدور في رأسي".

كيف يمكن مهاجمة أتليتكو مدريد؟ سؤال أجاب عنه سيتيين: "أتليتكو مدريد فريق صلب ويصعب اللعب أمامه، علينا أن نتحرك بشكل جيد بين الخطوط وأن نتمتع بالانسيابية والدقة لنقل الكرة في المساحات المناسبة، وكذلك التحول الهجومي الناجح، والاعتماد على الركلات الثابتة".

هل فقد جريزمان مكانه في التشكيل الأساسي لـ برشلونة؟ سيتيين لا يرى الأمر بهذه الصورة: "في السابق كنتم تسألوني لماذا لا يشارك فاتي وريكي بويج، الآن تسألون عن جريزمان. من الطبيعي أن يشارك لاعب أحيانا وألا يشارك في حين أخرى، الأمر يعتمد على المباراة، وما أراه في التدريبات، كل اللاعبين يمكنهم أن يشاركوا".

وأخيرا اعترف سيتيين:"في حالة عدم الفوز على أتليتكو سيضيع اللقب؟ حسابيا ستكون الأمور صعبة، لكن ما علينا فعله هو الفوز في كل مباراة، وليكن ما سيحدث وقتها".

برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ويحتاج إلى تعثر ريال مدريد بالهزيمة حتى يعود إلى الصدارة مجددا.

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