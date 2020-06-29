الاتحاد السكندري يكشف مصابا جديدا بكورونا في صفوفه

كشف فريق الاتحاد السكندري في منشور عبر فيسبوك اكتشاف حالة كورونا جديدة بين صفوفه بعدما أجرى النادي المسحة الطبية الثانية.

والحالة هي الثانية في صفوف زعيم الثغر بعدما كشفت المسحة الطبية الأولى مصابا واحدا في النادي بفيروس كورونا.

ويستعد الاتحاد لاستئناف التدريبات بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتجري فرق الدوري مسحات طبية للتأكد من سلامة أفرادها تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

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