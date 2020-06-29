جوارديولا: الفوز بلقب الكأس سيكون أفضل طريقة للاستعداد لمواجهة ريال مدريد

يستهدف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي استعدادا لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نلعب من أجل الفوز دائما، تحدثنا بعد ما حدث في الدوري الإنجليزي، نحتاج إلى انتصارين آخرين في الدوري للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضاف "لدينا مسابقتان يمكننا الفوز بهما، دائما الجوع موجود اللاعبين من أجل التتويج بالألقاب".

وتابع "لقد خطونا الخطوة الأولى بالتأهل لنصف نهائي الكأس، سيكون من الجيد الوصول إلى مواجهة ريال مدريد في أفضل حالة، إن الفوز بهذا اللقب سيكون أفضل طريقة للاستعداد لمواجهة ريال مدريد".

وتأهل سيتي لنصف نهائي كأس إنجلترا بالفوز على نيوكاسل يونايتد 2-0 ليلاقي أرسنال على ملعب ويمبلي.

هذا الأسبوع شهد تأكد خسارة سيتي للقب الدوري الإنجليزي الذي توج به في الموسمين الماضيين، لصالح ليفربول.

وأكمل "يسعدنا بعد الهزيمة أمام تشيلسي أن نعود إلى ويمبلي لنصف النهائي الكأس".

وواصل "سترلينج سجل هدفا رائعا أمام نيوكاسل، أما بالنسبة لركلة الجزاء فأنا لم أشاهد الإعادة، جابريل جيسوس كان من الممكن أن يلعب الكرة برأسه وأعتقد أن الخصم دفعه".

وأتم "كيفن دي بروين يتحمل الآن مسؤولية تسديد ركلات الجزاء، لديه شخصية واثقة وهذا مهم بالنسبة لنا".

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