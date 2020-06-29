بنزيمة: لم أشاهد كاسيميرو لكنني كنت متأكدا من تحركه.. ولا نشغل بالنا بـ برشلونة

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 01:44

كتب : FilGoal

بنزيمة - ريال مدريد - إسبانيول

تحدث كريم بنزيمة المهاجم الفرنسي عن الهدف الرائع الذي سجله كاسيميرو زميله من صناعته أمام إسبانيول.

ريال مدريد فاز على إسبانيول بهدف سجله كاسيميرو، ومن صناعة بنزيمة بالكعب.

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وقال بنزيمة في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورتس عقب اللقاء: "الفوز كان هاما اليوم لانتزاع الصدارة من برشلونة، وكان هذا هو هدفنا الوحيد من اللقاء".

وأضاف "الكعب؟ نعم كان جميلا لكن الأهم هو تحقيق الفوز. لم أشاهد كاسيميرو قبل التمرير، لكنني كنت أعلم طبعا أنه سيتحرك في تلك المساحة ولذلك مررت الكرة".

وواصل "هدف كاسيميرو كان الأهم لتحقيق الفوز، وأهم من تمريرتي نفسها".

وعن المنافسة مع برشلونة، قال بنزيمة "لا نشغل بالنا ببرشلونة ونتائجه. لدينا 6 مباريات متبقية، والفوز بهم يعني التتويج بالدوري، وهذا ما نصبو إليه".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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