رئيس طنطا: نتمنى من المسؤولين التكفل بمعسكر مغلق للفريق.. ونحتاج وقت لفترة إعداد

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن رغبة ناديه في تكفل وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة بمعسكر مغلق بسبب صعوبة جمع لاعبي الفريق.

وقال رئيس طنطا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا خمس إصابات بفيروس كورونا لثلاثة من اللاعبين واثنين من المدربين، وتواصلنا معهم أغلبهم بحالة جيدة".

وكشف "موقفنا واضح من البداية أن الظروف صعبة ولكن لم نكن ضد خوض المباريات".

أخبار متعلقة
المزين لـ في الجول: 5 حالات إيجابية في نادي طنطا رئيس طنطا يكشف كواليس اجتماع الأربعاء: 5 أندية رفضوا عودة الدوري تقرير تونسي: فيفا يحكم لـ سيف الدين الجزيري ضد نادي طنطا من استاد طنطا.. وزير الرياضة يؤكد على دور الدولة في دعم الاستثمار الرياضي

وأوضح "فقط نحتاج وقت لفترة الإعداد ومعرفة كيفية اللعب الفترة المتبقية خلال الوقت المقبل".

وأضاف "بعد جلسة اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين واتخاذ القرار باستئناف المسابقة لم نقل أننا لن نلعب رغم أن القرار صعب".

وكشف عريبي "لدي مشكلة أن الفريق به لاعب واحد فقط من طنطا والباقي من محافظات أخرى فكيف سيتم تجميعهم كل فترة؟ وليس لدينا فرصة لتجميع الفريق في فندق بطنطا".

وتابع "أتمنى حل تلك المشكلة من المسؤولين سواء معسكر مغلق للفريق وليس لدينا مانع فذلك على أن تتحمل الوزارة أو الاتحاد تكلفة الإقامة".

وأتم رئيس طنطا تصريحاته "لم يتواصل معنا أحدا حول ذلك ولكن نعرض تلك المشكلة ونتمنى من المسؤولين حلها، وليس لدينا مانع في استكمال المسابقة وفقا للاتفاق الأخير".

طالع أيضا

حقيقة إصابة باسم مرسي بـ كورونا

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

لماذا سقط برشلونة في فخ سيلتا فيجو

فايز عريبي طنطا استئناف الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
باسم مرسي يكشف سبب "شائعة" إصابته بـ كورونا.. وموقفه من طارق يحيى 22 دقيقة | الدوري المصري
هل طلب ألميريا التعاقد مع رمضان صبحي 32 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة: لم أشاهد كاسيميرو لكنني كنت متأكدا من تحركه.. ولا نشغل بالنا بـ برشلونة 33 دقيقة | أوروبا
كوكا يرفع اللقب.. رسميا - أوليمبياكوس بطلا للدوري اليوناني ساعة | أوروبا
رئيس طنطا: نتمنى من المسؤولين التكفل بمعسكر مغلق للفريق.. ونحتاج وقت لفترة إعداد ساعة | الدوري المصري
قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت ساعة | الدوري المصري
عودة في 4 دقائق تحول تأخر إنتر إلى فوز على بارما ساعة | أوروبا
رئيس أسوان: نطالب بالموافقة على اختيارنا لملعب تقام عليه كافة مبارياتنا أسوة بالمصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
قد ينال إعجابك