رئيس طنطا: نتمنى من المسؤولين التكفل بمعسكر مغلق للفريق.. ونحتاج وقت لفترة إعداد

كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن رغبة ناديه في تكفل وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة بمعسكر مغلق بسبب صعوبة جمع لاعبي الفريق.

وقال رئيس طنطا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا خمس إصابات بفيروس كورونا لثلاثة من اللاعبين واثنين من المدربين، وتواصلنا معهم أغلبهم بحالة جيدة".

وكشف "موقفنا واضح من البداية أن الظروف صعبة ولكن لم نكن ضد خوض المباريات".

وأوضح "فقط نحتاج وقت لفترة الإعداد ومعرفة كيفية اللعب الفترة المتبقية خلال الوقت المقبل".

وأضاف "بعد جلسة اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين واتخاذ القرار باستئناف المسابقة لم نقل أننا لن نلعب رغم أن القرار صعب".

وكشف عريبي "لدي مشكلة أن الفريق به لاعب واحد فقط من طنطا والباقي من محافظات أخرى فكيف سيتم تجميعهم كل فترة؟ وليس لدينا فرصة لتجميع الفريق في فندق بطنطا".

وتابع "أتمنى حل تلك المشكلة من المسؤولين سواء معسكر مغلق للفريق وليس لدينا مانع فذلك على أن تتحمل الوزارة أو الاتحاد تكلفة الإقامة".

وأتم رئيس طنطا تصريحاته "لم يتواصل معنا أحدا حول ذلك ولكن نعرض تلك المشكلة ونتمنى من المسؤولين حلها، وليس لدينا مانع في استكمال المسابقة وفقا للاتفاق الأخير".

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