هدية ملكية بذكريات 3802 يوما.. ريال مدريد يغرد وحيدا في صدارة إسبانيا

حسم نادي ريال مدريد الإسباني الموقعة الصعبة أمام إسبانيول لصالحه بهدف مقابل لا شيء ليغرد وحيدا في صدارة الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر على إسبانيول في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني على ملعب (باور 8)، بفضل هدف البرازيلي كاسيميرو.

لكن الفضل الأكبر في هدف كاسيميرو يعود للمتألق كريم بنزيمة، بعدما أرسل تمريرة ولا أروع بالكعب أمام مرمى إسبانيول.

هدية بنزيمة لـ كاسيميرو أعادت للأذهان هدية ملكية عمرها أكثر من 10 سنوات، وتحديدا عمرها 3802 يوما.

خوسيه ماريا جوتي وهدية لـ بنزيمة في موسم 2009-10 أمام ديبورتيفو.

وبنزيمة تعلم الدرس جيدا من جوتي، ليرسل نفس الهدية لـ كاسيميرو.

انتصار ريال مدريد جعل الفريق الملكي يغرد وحيدا في صدارة الدوري بـ 71 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة مع تبقي 6 مباريات على النهاية.

وحقق ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي في الدوري الإسباني وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 3 سنوات.

بداية نارية

زين الدين زيدان اعتمد على مارسيلو بدلا من فيرلاند ميندي، مع مشاركة إيسكو بدلا من جاريث بيل.

وعاد البرازيلي كاسيميرو للظهور في وسط الملعب، بجانب توني كروس وفالفيردي مع غياب الموقوف لوكا مودريتش.

وقاد كريم بنزيمة خط هجوم ريال مدريد، مع إيدين هازارد.

📋تشكيل ريال مدريد لمباراة إسبانيول كريم بنزيمة يقود الهجوم، وإيسكو أساسي..#في_إسبانيا pic.twitter.com/clV8zrLLpC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2020

المباراة بدأت سريعة للغاية وكاد وو لي أن يفتتح التهديف لإسبانيول لولا دفاع ريال مدريد.

رد ريال مدريد لم يتأخر وكاد كاسيميرو أن يسجل أفضل أهدافه بقميص ريال مدريد.

كاسيميرو سدد من بعد منتصف الملعب بقليل مستغلا تقدم دييجو لوبيز من مرماه، لكن الأخير تدارك الموقف وأنقذ مرمى فريقه من هدف أول.

وفي الدقيقة 19 سدد مارك روكا تسديدة قوية تألق أمام كوروتوا ليحمي شباك ريال مدريد.

رد ريال مدريد جاء برأسية راموس ولكنها جاءت ضعيفة ولم تهز الشباك.

نصف ساعة نارية ومثيرة بين إسبانيول وريال مدريد.

بنزيمة يا رباااااااه

وكاد بنزيمة أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 35 لولا أن تسديدته تألق أمامها لوبيز.

وفي الدقيقة 43 أهدر ريال مدريد فرصة بـ 3 أرواح لا تصدق على مرمى لوبيز.

البداية كانت بعرضية فشل لويز في التعامل معها لتسقط أمام بنزيمة، ولكن تسديدة الأخير أبعدها حارس إسبانيول.

وحاول كاسيميرو متابعة الكرة، قبل أن تصل لـ هازارد الذي سدد ولكن أبعدها الدفاع من عند خط المرمى.

فرصة بـ 3 أرواح، حرمت ريال مدريد من التقدم، ولكن روعة بنزيمة وضعت الملكي في المقدمة.

بنزيمة استقبل تمريرة بالرأس من راموس، ليتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل تمريرة بالكعب ولا أجمل ولا أروع لـ كاسيميرو الذي وضعها داخل الشباك.

كعب ولا أروع أعاد للأذهان كعب خوسيه ماريا جوتي لـ بنزيمة في موسم 2009-10 أمام ديبورتيفو.

جوتي لا ينسى كعبه لـ بنزيمة أبدا، وهو ما جعله يرسل له تحية خاصة بين شوطي المباراة بعد كعب بنزيمة لـ كاسيميرو.

الشوط الثاني

الخطير وو لي هدد مرمى ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني ولكن كورتوا حافظ على شباكه.

وفي الدقيقة 60 دفع زيدان بالثنائي فينسيوس ورودريجو بدلا من هازارد وإيسكو.

وواصل كورتوا تصدياته لتسديدات إسبانيول وهذه المرة من ركلة حرة في الدقيقة 65 عن طريق راؤول دي توماس.

وحاول ريال مدريد إبطاء إيقاع اللعب قليلا بتبادل التمريرات في وسط الملعب، مع وصول الدقيقة 70.

إسبانيول حاول الاعتماد على سلاح العرضيات من جبهة مارسيلو، وشكل الفريق بعض الخطورة على مرمى الملكي في العشر دقائق الأخيرة.

منذ الدقيقة 80 وسيطر الهدوء على المباراة. تمريرات إسبانيول لا تصل لمرحلة الخطورة، وريال مدريد يعتمد على التمريرات في وسط الملعب.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد أي جديد.

ريال مدريد يستقبل هدية سيلتا فيجو وينفرد بصدارة الدوري.







































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