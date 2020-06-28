حلمي طولان: كنت متخوفا من استكمال المباريات لكن ملتزم بقرار الدولة.. شريف مستمر لنهاية الدوري

الأحد، 28 يونيو 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

حلمي طولان قبل بدء اجتماع مدربو الدوري

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عن التزامه بقرار الدولة باستئناف المسابقات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم الكشف عن موعد استئناف مسابقة الدوري يوم الخميس المقبل.

وقال حلمي طولان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان لدي تخوف من استكمال المباريات، لكننا ملتزمون بقرار الدولة وسننفذه".

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وتابع "أجرينا المسحة الثانية وحتى الآن لدي 4 إصابات بينهم لاعب بالفريق الأول وآخر ناشيء".

وأضاف "هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية وألغينا غرفة الملابس واللاعب يلتزم بسيارته حتى مكان التدريب".

وواصل طولان "نتدرب ونستعد للمباريات ونلتزم بكافة الإجراءات".

وأتم تصريحاته "محمد شريف مستمر معنا حتى نهاية الدوري، وأتمنى شخصيا أن يستمر للموسم المقبل".

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