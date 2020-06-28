شوقي غريب: اتحاد الكرة أبلغنا باستكمال المسابقات وتناقشنا حول الخطة المقبلة

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي والأول عن استكمال المسابقات خلال الجلسة التي جمعتهم باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم.

وقال شوقي غريب لقناة أون تايم سبورتس 2: "اتحاد الكرة أبلغنا باستكمال مسابقة الدوري، وطلب منا كجهاز المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول وتم مناقشتنا حول الفترة المقبلة والموعد الأنسب للعودة".

وأوضح "اتفقنا مع رؤية المديرين الفنيين للدوري وألا تقل فترة الإعداد عن 6 أسابيع وعدم ضغط المباريات بقوة في البداية، والأمر متروك للجنة المسابقات".

وكشف غريب "تم إبلاغنا بالاشتراطات الطبية من أجل استكمال مسابقة الدوري، وننتظر نتيجة اجتماع الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء لتنظيم أجندة شهر سبتمبر".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي "اتفقت مع حسام البدري على تنظيم معسكرات المنتخب الأول والأولمبي في توقيت واحد منعا لإحداث خلل في جدول لجنة المسابقات".

وشدد غريب "اتحاد الكرة مطالب بإنهاء مسابقات الموسم الجديد قبل 25 يونيو بسبب أولمبياد طوكيو".

وعن موقف المباريات أجاب غريب "الأمر في النهاية متروك لحسام الزناتي لأنه يملك كافة المواعيد والخطط لباقي المسابقات بما فيها ارتباطات الأهلي والزمالك وبيراميدز القارية".

وواصل حديثه "تناقشنا في أمر استئناف المسابقة أو بداية بطولة جديدة، لكن القرار من منظور قدرة الدولة المصرية على استكمال بطولاتها مثل الدول التي تسبقنا في الكرة والدول التي ألغت مثل فرنسا سيعود بالسلب على المنتخب".

وتابع "اتفقنا على عودة دوري مواليد 99 واتخاذ قرار بشأن اللاعبين مواليد 97 المقيدين في الفريق الأول، أن بإمكانهم المشاركة في تلك البطولة".

وأتم تصريحاته "فيفا حددت يوم 21 يوليو لانطلاق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو العام المقبل، مسموح بضم لاعبي 97 كما هو بإضافة 3 لاعبين فوق السن".

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