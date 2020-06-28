الحدود لـ في الجول: لم نعلن أسماء مصابي كورونا بسبب التنمر.. ولن نتدرب قبل المسحة الثالثة

شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود بأن فريقه لن يبدأ التدريبات قبل إجراء المسحة الثالثة للاعبين.

وقال حليم في تصريحات لـFilGoal.com: "المسحة الثانية أثبتت وجود ثلاثة لاعبين مصابين بفيروس كورونا، بالإضافة لإداري".

وأضاف "لم نعلن أسماء المصابين بسبب التنمر الذي يتعرض له المرضى في مصر، وحفاظا على شعور الشخص، لا يتم الإعلان عن اسمه".

حليم أتبع "الفريق تجمع خلال عمل المسحات، ولذلك لن نتدرب إلا بعد نتيجة المسحة الثالثة والمقرر لها الأربعاء المقبل، لنتأكد من سلامة الجميع قبل التجمع الجديد".

وأكمل "اللاعبون في حالة ذعر. لن نعرضهم للخطر، فصحتهم أهم من أي شىء".

المدير الفني الجديد واصل "17 مدربا كانوا متفقين على عودة النشاط، ولكن بشكل تدريجي. كما قلت فاللاعبين خائفون لأن كل منهم مسؤول عن أسرة، ورأيي أن العودة الآن صعبة جدا".

حليم أوضح "اللاعبون مرتاحون منذ أربعة أشهر، وسيبدأوا تدريبات سريعا جدا لكي يكونوا جاهزين قبل فترة من المباريات المضغوطة. سيكون من الصعب جدا استكمال المسابقة وبدء موسم جديد".

وأتم "في النهاية سنرضخ للقرار طالما أنه قرار الدولة".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل حرس الحدود المركز 12 في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 17 مباراة.

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