عبد المنصف لـ في الجول: أنا سليم لكن لست مع عودة الدوري.. وإعلان عواد لإصابته يشكر عليه

نفى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة نبأ إصابته بفيروس كورونا، فيما عبر عن عدم موافقته على فكرة عودة الدوري في الوقت الحالي.

وقال عبد المنصف في تصريحات لـFilGoal.com: "أحد الصفحات التي تحمل اسمي كتبت خبرا عن إصابتي بفيروس كورونا، لكن الصفحة ليست ملكي ولا تربطمني بها أي علاقة".

وأضاف "هذا الحساب دٌشن منذ فترة وينسب أحاديث مغلوطة لي، ولقدم اتخذت الإجراءات اللازمة لغلق الصفحة".

عبد المنصف أتبع "أجريت مستحتين وكلاهما سلبيتين، وأنا سليم وكل الأمور جيدة. أصعب ما في الأمر هو قلق الأقارب حين يكتب أحدهم على لساني أي خبر كاذب".

صاحب الـ43 عاما أكمل "نادي وادي دجلة يوجد فيه حالة واحدة إيجابية، وقد ظهرت مع المسحة الثانية. بالطبع أوقفنا التدريبات لأن الحالة كانت معنا في التدريبات بعد المسحة الأولى، وكان يوجد احتكاك بيننا بحكم المران، ونحن في انتظار المسحة الثالثة لنا قبل استئناف التدريبات".

أكبر لاعبي الدوري واصل "لست مع عودة الدوري. أرى الأمر في غاية الصعوبة في ذلك التوقيت".

وأتبع "الوقت غير مناسب وبه استعجال بشكل كبير، وهذا سيوتر الأجهزة الفنية بسبب ضغط التدريبات والمباريات، وهذا الأمر سيعود بالسلب على اللاعبين، خاصة في ظل وجود الفيروس، بجانب عدم توافر سيولة مادية لإقامة المعسكرات بسبب الفترة الماضية".

منصف استرسل "أرى العودة حاليا ليست صحية. لست مع استئناف الدوري في الوقت الحالي، وأعتقد بأن الأفضل هو عدم الاستعجال، مع الانتظار قليلا. وقتها سنحصل على فترة إعداد بأريحية وبدون ضغط قبل الموسم الجديد. لن تكون المباريات مضغوطة، خاصة مع الارتباطات الكبيرة سواء للمنتخبات أو الأندية في البطولات المختلفة، وربما تقل ذروة الإصابات والمرض".

وعن الصعود والهبوط في تلك الحالة، قال عبد المنصف "يس لي علاقة بهذا الأمر.. أقول رأيي في نقطة وحيدة، أما هذه الأمور لها المختصين بها".

وانتقل عبد المنصف للحديث عن المصابين بفيروس كورونا في الدوري، فقال "لست مع إخفاء الأسماء، وتناقشت في ذلك. لا بد أن يعلن النادي أو اللاعب، لكي يعلم جميع من خالطه ويتخذ إجراءاته".

وأضاف "لست أيضا مع خوض بعض اللاعبين لمباريات خماسي في الوقت الحالي تحديدا. هذا الأمر لا يخرج سوى من لاعب غير مسئول، ولا بد أن يتم توقيع عقوبة عليه".

واختتم عبد المنصف حديثه بالتطرق لما تعرض له محمد عواد حارس الزمالك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، فقال في هذا الصدد "لا أحد يتمنى المرض لنفسه، ومستحيل أن يكون عواد افتعل الأمر ليكسب نقطة لدى الجماهير أو للاستعراض".

حارس الزمالك الأسبق أتم "عواد لاعب كبير ولا يحتاج الاستعراض، وأعتقد إن إعلانه إصابته أمر جيد ولا بد أن يفعل أي لاعب يصاب هذا الأمر أيضا".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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