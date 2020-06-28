مانشستر سيتي يتخطى نيوكاسل ويواجه أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد

قاد الثنائي كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل يونايتد.

وفاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت جيمس بارك"، في ربع نهائي كأس الاتحاد.

هدفا المباراة سجلهما كيفين دي بروين من ركلة جزاء، ورحيم ستيرلينج من تصويبة رائعة.

ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، فيما يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد في نصف النهائي الآخر.









وصف المباراة

أولى الفرص الخطرة كانت في الدقيقة الـ12 بتصويبة من بنيامين ميندي، وكرته مرت فوق المرمى بقليل.

ورد أندي كارول بتصويبة لنيوكاسل في الدقيقة الـ14، لكن كلاوديو برافو أمسك بالكرة بثبات.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ24 بعد تصويبة من رياض محرز اصطدمت بالدفاع وتابعها ستيرلينج، لكن الحارس كارل دارلو ينقذ الكرة.

كارل دارلو أنقذ أكرة أخرى من أمام ستيرلينج في الدقيقة الـ33.

وفي الدقيقة الـ36 تحصل جابريال جيسوس على ركلة جزاء، ليسجل كيفين دي بروين منها الهدف الأول.

وكاد لابورت يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ45 بعد عرضية من ديفيد سيلفا، لكن كرته مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

الشوط الثاني

رياض محرز سدد مجددا في الدقيقة الـ53 والكرة مرت فوق المرمى بقليل.

وعرضية جميلة من ميندي في الدقيقة الـ63 استقبلها جيسوس داخل منطقة الجزاء، لكن داني روز تدخل فورا أمامه ومنع الكرة من دخول الشباك.

التبديلات

بيب جوارديولا لجأ إلى دكته هنا. بيرناردو سيلفا وفيل فودين شاركا بدلا من ديفيد سيلفا ورياض محرز في الدقيقة الـ64.

ورد ديفيد مويس في الدقيقة الـ65 بدخول جويلنتون ودوايت جايل بدلا من ميجيل ألميريون وأندي كارول.

من يضيع يستقبل

ولأن قاعدة كرة القدم صريحة. من يهدر يستقبل الأهداف، فهذا ما حدث مجددا.

نيوكاسل أهدر هدف التعادل في الدقيقة الـ66 بعد خطأ من أوتامندي لتصل الكرة إلى سان ماكسيمين، والذي أرسل عرضية أرضية، يهردها البديل دوايت جايل فوق المرمى من داخل الست ياردات.

الكرة ارتدت بهجمة إلى مانشستر سيتي، واستلم رحيم ستيرلينج الكرة خارج منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك مسجلا الثاني.

Sterling whips it into the bottom corner 🔥#EmiratesFACup #NEWMCI pic.twitter.com/J6ClxDheXF — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 28, 2020

تبديلات جديدة

جوارديولا أجرى تبديلين جديدين في الدقيقة الـ71 بدخول جواو كانسيلو ورودري بدلا من كايل ووكر وكيفين دي بروين.

وفي المقابل دفع مويس بـ أندري يدلين بدلا من آلان سان ماكسيمين.

وجاء آخر تبديلات نيوكاسل في الدقيقة الـ75 بدخول فالانتينو لازارو بدلا من داني روز.

سيطرة كاسحة

سيطر لاعبو مانشستر سيتي على اللعب في باقي الدقائق. وكاد فيل فودين يضيف الثالث في الدقيقة الـ79 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من ستيرلينج ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

ومرت الدقائق المتبقية بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.

ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، فيما يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد في نصف النهائي الآخر.

طالع أيضا

حقيقة إصابة باسم مرسي بـ كورونا

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

لماذا سقط برشلونة في فخ سيلتا فيجو