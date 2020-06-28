تشكيل ريال مدريد - الملكي بالقوة الضاربة لمواجهة إسبانيول.. فينسيوس وبيل على دكة البدلاء

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ودفع زيدان بالقوة الضاربة ليبدأ إيدين هازارد وفرانشيسكو إيسكو وكريم بنزيمة في الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء جاريث بيل وفينسيوس جونيور وماركو أسينسيو، ويغيب لوكا مودريتش بسبب الإيقاف.

يسعى ريال مدريد للفوز والانفراد بصدارة الليجا بالوصول للنقطة 71 ليتسع الفارق مع منافسه برشلونة إلى نقطتين.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كاربخال.

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فيدي فالفيردي - إيدين هازارد – فرانشيسكو إيسكو.

الهجوم: كريم بنزيمة.

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