روبن لا يستبعد المشاركة مع هولندا في يورو 2020

رفض آريين روبن استبعاد فكرة العودة لمنتخب هولندا من جديد قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020 والتي تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل.

أريين روبن النادي : جرونيجين

وكان روبن قد أعلن اعتزاله، لكن اللاعب ذو الـ 36 عاما تراجع أمس السبت وانضم إلى فريق جرونيجن الهولندي.

وانتشرت تكهنات حول مستقبل اللاعب الدولي بعد عودته من الاعتزال وإمكانية لحاقه ببطولة اليورو الصيف المقبل.

وقال روبن في المؤتمر الصحفي: "لنبدأ خطوة خطوة أولا، الهدف الآن واضح تدريب جماعي ثم مباراة واحدة وبعد ذلك المزيد من المباريات المتتالية".

وأوضح "أنا لا أتقدم الأشياء أو أسبق الأحداث، فبطولة أوروبا ليست قريبة الآن".

وشدد "لكن لا أستبعد أي شيء على الإطلاق".

وخاض روبن مع الفريق البرتقالي 96 مباراة دولة وكانت أخر مبارياته مع هولندا في عام 2017.

طالع أيضا

حقيقة إصابة باسم مرسي بـ كورونا

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

لماذا سقط برشلونة في فخ سيلتا فيجو