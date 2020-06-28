قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – قمتان ناريتان منتظرتان في نصف النهائي

الأحد، 28 يونيو 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة بين أرسنال والفائز بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وأجريت القرعة قبل قليل، وبين شوطي مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي.

القرعة أسفرت عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف النهائي الأول.

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وسيكون نصف النهائي الثاني بين أرسنال -الأكثر فوزا باللقب تاريخيا في 13 مناسبة، والفائز بين فريقي نيوكاسل ومانشستر سيتي -حامل لقب البطولة-.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم مانشستر سيتي على نويكاسل بهدف مقابل لا شيء.

وتقام مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي على ملعب ويمبلي التاريخي.

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