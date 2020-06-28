اللجنة الخماسية تحدد يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف الدوري

الأحد، 28 يونيو 2020 - 20:30

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الموعد الرسمي للكشف عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري.

وقررت اللجنة الإعلان عن موعد استئناف الدوري المصري يوم الخميس المقبل، على أن يُعلن الجدول في وقت سابق.

وجاء تحديد اللجنة الخماسية ليوم الخميس كموعد لإعلان موعد استئناف الدوري، بناءً على ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل بخصوص مواعيد بطولاته.

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وعقدت اللجنة الخماسية اليوم الأحد اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمود سعد المدير الفني للاتحاد، وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز "للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين"، وفقا لبيان اتحاد الكرة.

كما استعرضت اللجنة الخماسية التصور الفني المقدم من حسام البدري لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من شوقي غريب لاستعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل.

ووافقت اللجنة الخماسية بالتنسيق مع محمود سعد المدير الفني للاتحاد على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها "حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي"، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وخطته الموضوعة.

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