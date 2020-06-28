البدري: عودة المنافسات ستشهد مراعاة من جانب ضغط المباريات

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن عودة المنافسات في الكرة المصرية.

وقال البدري: "هناك تنسيق كامل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. كل مرحلة ولها أولوياتها".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب اجتماعه مع اتحاد الكرة "المرحلة المقبلة سيكون التركيز أكبر من المنتخب الأول بحكم المنافسات، وبعد ذلك ينتقل التركيز مع المنتخب الأولمبي بحكم مشاركته في الأولمبياد".

وتابع "عودة المنافسات ستشهد مراعاة من حيث ضغط المباريات بشكل تدريجي، حرصا على سلامة وجاهزية اللاعبين".

وأعرب البدري عن سعادته البالغة بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، مشيرا إلى "فوز صلاح يعد تتويجا لجهوده".

وكشف "حرصت على تهنئته عقب التتويج رسميا باللقب، وهذا الإنجاز فخر لنا كمصريين وعرب".

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