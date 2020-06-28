البدري: عودة المنافسات ستشهد مراعاة من جانب ضغط المباريات

الأحد، 28 يونيو 2020 - 20:15

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن عودة المنافسات في الكرة المصرية.

وقال البدري: "هناك تنسيق كامل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. كل مرحلة ولها أولوياتها".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب اجتماعه مع اتحاد الكرة "المرحلة المقبلة سيكون التركيز أكبر من المنتخب الأول بحكم المنافسات، وبعد ذلك ينتقل التركيز مع المنتخب الأولمبي بحكم مشاركته في الأولمبياد".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – اتحاد الكرة يجتمع مع البدري السبت المقبل البدري يهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي البدري ينتظر قرارات اتحاد الكرة والكاف لتحديد برنامج إعداد المنتخب البدري: كوكا من أفضل المهاجمين الدوليين.. سيبقى دائما في خططي

وتابع "عودة المنافسات ستشهد مراعاة من حيث ضغط المباريات بشكل تدريجي، حرصا على سلامة وجاهزية اللاعبين".

وأعرب البدري عن سعادته البالغة بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، مشيرا إلى "فوز صلاح يعد تتويجا لجهوده".

وكشف "حرصت على تهنئته عقب التتويج رسميا باللقب، وهذا الإنجاز فخر لنا كمصريين وعرب".

طالع أيضا

حقيقة إصابة باسم مرسي بـ كورونا

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

لماذا سقط برشلونة في فخ سيلتا فيجو

البدري اتحاد الكرة عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللجنة الخماسية تحدد يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف الدوري 10 دقيقة | الدوري المصري
البدري: عودة المنافسات ستشهد مراعاة من جانب ضغط المباريات 25 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: اتفقنا على عودة دوري 99.. سنحدد برنامجنا وفقا لقرارات كاف 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي – نيوكاسل (0) مانشستر سيتي (1) بداية الشوط الثاني ساعة | أوروبا
ميلان ينتفض أخر ربع ساعة ويهزم روما بهدفين في الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
بعدما أتم مهمته وأعاد شتوتجارت للدرجة الأولى.. ماريو جوميز يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
متخصص الكأس.. باركلي يقود تشيلسي لنصف النهائي بقهر ليستر سيتي ساعة | أوروبا
ملحق الدوري الألماني - هامبورج يرفض الهدية وهاندنهايم يتأهل لمواجهة بريمن ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
قد ينال إعجابك