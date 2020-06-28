شوقي غريب: اتفقنا على عودة دوري 99.. سنحدد برنامجنا وفقا لقرارات كاف

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على الاتفاق مع اتحاد كرة القدم المصري على عودة دوري مواليد 99.

واجتمع شوقي غريب مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري لمناقشة استئناف النشاط الرياضي وبرنامج المنتخب تحضيرا لأولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها إلى صيف 2021.

وقال شوقي غريب في تصريحات للصحفيين: "اتفقنا بشكل رسمي على عودة دوري مواليد 99".

وأضاف "محمود سعد المدير الفني للاتحاد سيتكفل بإعداد الشروط الخاصة بالمسابقة".

وتابع "لم أتواصل مع رمضان صبحي أو طاهر محمد لمناقشة مصيرهما".

وشدد "ما يهمني هو مشاركة اللاعبين بشكل أساسي للحفاظ على مستواهم فقط".

وعن احتمالية ضم محمد صلاح أوضح "هو بالطبع أيقونة الكرة المصرية، وإذا سمحت الظروف سينضم معنا في الأولمبياد".

وأضاف غريب "هناك توافق بين برنامج المنتخب الأول والأولمبي ولم نناقش بعد مسألة انضمام لاعبين".

وأتم تصريحاته "عقب اجتماع الاتحاد الإفريقي (كاف) سنحدد برنامجنا النهائي".

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاجتماع يوم الثلاثاء من أجل تحديد مصير بطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وأمم إفريقيا المقرر لها بالكاميرون يناير 2021.

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