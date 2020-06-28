ميلان ينتفض أخر ربع ساعة ويهزم روما بهدفين في الدوري الإيطالي

نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على روما بهدفين دون رد في قمة الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 76 قبل أن يفتتح أنتي ريبيتش التسجيل وأضاف هاكان تشالها أوجلو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وأحرز ميلان الهدف الأول بعد معاندة الكرة، إذ سدد فرانك كيسي كرة قوية تصدى لها حارس مرمى روما ببراعة وارتدت إلى أنتي ريبيتش سددها على مرتين بعد أن ارتدت من العارضة لتسكن الشباك.

ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز السادس والذي يلاقي سبال اليوم الأحد.

أما روما فتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الخامس ليفشل في تقليص فارق النقاط مع أتالانتا على المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا الأربعة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام سبال مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 29.

بينما روما يستضيف فريق أودينيزي يوم الخميس المقبل.

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