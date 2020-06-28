بعدما أتم مهمته وأعاد شتوتجارت للدرجة الأولى.. ماريو جوميز يعتزل كرة القدم

بعدما أتم مهمته وأعاد شتوتجارت إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، أعلن ماريو جوميز اعتزال كرة القدم نهائيا.

ماريو جوميز النادي : معتزل شتوتجارت

اعتزل ماريو جوميز (34 عاما) كرة القدم رسميا اليوم الأحد، وذلك بعدما قاد شتوتجارت إلى الدوري الألماني الممتاز مجددا.

ماريو جوميز انضم إلى شتوتجارت منتصف الموسم الماضي قادما من فولفسبورج، لينجح خلال موسم ونصف الموسم في إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز من جديد، وهو الفريق الذي حقق رفقته لقب الدوري الألماني موسم 200/2007.

جوميز شارك هذا الموسم في 24 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم 7 أهداف، كان آخرهم اليوم أمام دارمشتات، فيما صنع هدفا واحدا.

واحتل شتوتجارت المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية، ليتأهل إلى الدوري الممتاز مباشرة رفقة أرمينيا بيلفيلد، فيما سيخوض هايدنهايم صاحب المركز الثالث، مباراة ملحق أمام فيردر بريمن.

ماريو جوميز بدأ مسيرته مع ناشئي شتوتجارت، ولعب مع الفريق الأول 6 سنوات بين 2003 إلى 2009، قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ، ومنهم إلى فيورنتينا عام 2013.

واستمر جوميز مع فيورنتينا بين 2013 إلى 2016، وتخللها فترة إعارة إلى بشيكتاش التركي لمدة موسم.

وفي عام 2016 عاد جوميز إلى الدوري الألماني رفقة فولفسبورج، ليخوض معهم موسم ونصف قبل الانتقال إلى شتوتجارت في الدرجة الثانية، ويمضي معهم موسم ونصف أيضا، أعادهم فيها إلى الدوري الممتاز.

ماريو جوميز يملك أيضا 78 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا. سجل فيهم 31 هدفا.

وإجمالا، حقق ماريو جوميز لقب الدوري الألماني رفقة شتوتجارت موسم 2006/2007، ثم حقق اللقب مرتين مع بايرن ميونيخ، بجانب كأس ألمانيا مرتين، وكأس السوبر الألماني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.

المهاجم المخضرم حقق الدوري التركي أيضا رفقة بشيكتاش موسم 2015/2016، فيما اكتفى بالمركز الثالث مع ألمانيا في كأس العالم 2010 ووصافة يورو 2008.

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