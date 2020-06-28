متخصص الكأس.. باركلي يقود تشيلسي لنصف النهائي بقهر ليستر سيتي

قاد الإنجليزي روس باركلي فريقه تشيلسي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا، على حساب ليستر سيتي.

تشيلسي انتصر على ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء في ربع نهائي كأس إنجلترا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المتخصص في بطولة الكأس، روس باركلي.

باركلي استغل عرضية من البرازيلي ويليان داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحولها بإتقان في الشباك في الدقيقة 63.

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في بطولة الكأس هذا الموسم، سجل تشيلسي 7 أهداف، ساهم فيهم باركلي بـ 4.

باركلي سجل 3 أهداف وصنع مرة، في 7 أهداف للبلوز في البطولة هذا الموسم.

منذ بداية الموسم، سجل باركلي 4 أهداف بقميص تشيلسي، من بينهم 3 في بطولة الكأس.

75% من أهداف باركلي هذا الموسم جاءت بالتخصص في كأس إنجلترا.

ولحق تشيلسي بالثنائي مانشستر يونايتد وأرسنال، في انتظار معرفة المتأهل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وتقام قرعة نصف النهائي مساء اليوم الأحد.

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