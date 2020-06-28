ملحق الدوري الألماني - هامبورج يرفض الهدية وهاندنهايم يتأهل لمواجهة بريمن

الأحد، 28 يونيو 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

لاعبو فيردر بريمن يحتفلون بهدف يويا أوساكا في كولن

رفض فريق هامبورج هدية أرمينيا بعد فوزه على هادنهايم في ختام مباريات الدرجة الثانية من الدوري الألماني، وتأهل هادنهايم لمواجهة بريمن في ملحق الصعود للدوري الألماني.

يصعد ناديان من الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني الممتاز، بينما صاحب المركز الثالث يلعب ملحق مع صاحب المركز 16 من الدوري الممتاز ليتأهل أحدهما لـ "بوندزليجا".

وكان ناديا أرمينيا وشتوتجارت قد تأهلا بالفعل للدوري الألماني، إذ حصد الأول 68 نقطة بينما شتوتجارت 58.

أخبار متعلقة
دليل صراع البقاء والمراكز الأوروبية في الجولة الأخيرة لـ الدوري الألماني ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لم يتأخر في العودة.. شتوتجارت يتأهل للدوري الألماني الممتاز دورتموند يحسم قمة الوصافة.. وصراع القاع والأبطال يتأجل للجولة الأخيرة بـ الدوري الألماني

وكان فريقا هادنهايم وهامبورج يتصارعان على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق، ولم يستغل هامبورج هدية المتصدر.

وكان أرمينيا المتصدر قد تغلب على هادنهايم بثلاثة أهداف دون رد ليتجمد رصيد الفريق عند 55 نقطة.

لكن هامبورج صاحب المركز الرابع بـ 54 نقطة لم يستغل الفرصة وسقط على ملعبه أمام ساندوهزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل فريق فيرد بريمن إلى الملحق بعد احتلال المركز السادس عشر في الدوري الألماني برصيد 31 نقطة.

ويقام الملحق يومي الخميس 2 يوليو والإثنين 6 يوليو، إذ يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

طالع أيضا

حقيقة إصابة باسم مرسي بـ كورونا

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

لماذا سقط برشلونة في فخ سيلتا فيجو

الدوري الألماني هامبورج شتوتجارت بريمن أرمينيا هادنهايم الملحق
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا – إسبانيول ضد ريال مدريد 8 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي يجري المسحة الأولى يوم الأربعاء 10 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يتخطى نيوكاسل ويواجه أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد 32 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد - الملكي بالقوة الضاربة لمواجهة إسبانيول.. فينسيوس وبيل على دكة البدلاء 52 دقيقة | أوروبا
روبن لا يستبعد المشاركة مع هولندا في يورو 2020 ساعة | أوروبا
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – قمتان ناريتان منتظرتان في نصف النهائي ساعة | أوروبا
اللجنة الخماسية تحدد يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف الدوري ساعة | الدوري المصري
البدري: عودة المنافسات ستشهد مراعاة من جانب ضغط المباريات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
قد ينال إعجابك