ملحق الدوري الألماني - هامبورج يرفض الهدية وهاندنهايم يتأهل لمواجهة بريمن

رفض فريق هامبورج هدية أرمينيا بعد فوزه على هادنهايم في ختام مباريات الدرجة الثانية من الدوري الألماني، وتأهل هادنهايم لمواجهة بريمن في ملحق الصعود للدوري الألماني.

يصعد ناديان من الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني الممتاز، بينما صاحب المركز الثالث يلعب ملحق مع صاحب المركز 16 من الدوري الممتاز ليتأهل أحدهما لـ "بوندزليجا".

وكان ناديا أرمينيا وشتوتجارت قد تأهلا بالفعل للدوري الألماني، إذ حصد الأول 68 نقطة بينما شتوتجارت 58.

وكان فريقا هادنهايم وهامبورج يتصارعان على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق، ولم يستغل هامبورج هدية المتصدر.

وكان أرمينيا المتصدر قد تغلب على هادنهايم بثلاثة أهداف دون رد ليتجمد رصيد الفريق عند 55 نقطة.

لكن هامبورج صاحب المركز الرابع بـ 54 نقطة لم يستغل الفرصة وسقط على ملعبه أمام ساندوهزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل فريق فيرد بريمن إلى الملحق بعد احتلال المركز السادس عشر في الدوري الألماني برصيد 31 نقطة.

ويقام الملحق يومي الخميس 2 يوليو والإثنين 6 يوليو، إذ يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

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