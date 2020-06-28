حوار في الجول – العشري: كلما تأخرت عودة الدوري سيكون أفضل.. وهكذا سنواجه منع القيد

كلما تأخرت عودة الدوري سيكون أفضل للمصري. هكذا يرى طارق العشري المدير الفني للنادي المصري.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع طارق العشري المدير الفني للنادي المصري.

والعشري تحدث خلال الحوار عن كواليس اجتماع المدربين مع اتحاد الكرة واقتراحات المدربين، وكيفية التعامل مع أزمة منع المصري من القيد في الفترة المقبلة.

وكل ما يلي هو أبرز ما قاله العشري خلال الحوار.

"أتفهم طبيعة المرحلة الحالية. لذلك سنحاول إعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل عودة المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة".

"النادي وفر كل الإجراءات الاحترازية الممكنة، لكن على اللاعبين أن يعلموا خطورة الموقف. بعد كل مباراة سيذهب اللاعب ويحتك بآخرين ربما يكونوا مصابين بفيروس كورونا، لذلك لا بد أن يأخذوا حذرهم. لا بد أن يعلموا بأنهم حاليا باتوا مسؤولين عن حياتهم".

استغلال الوقت

"بدأنا التدريبات سريعا كي نكتسب الوقت قبل استئناف النشاط ولم ننتظر نتائج المسحة الثانية".

"سنضغط التدريبات لا مفر من ذلك، لكن بلا سياسة اليوم الكامل لأن اللاعبون لا بد أن يحصلوا على فترات راحة".

"نعاني نواقص في بعض المراكز. حراسة المرمى وقلب الدفاع تحديدا، ولكنني أتواصل مع ميمي عبد الرازق –رئيس قطاع الناشئين في المصري - لتصعيد أسماء ومتابعتهم بأنفسنا قبل تقرير مصيرهم".

متأكد أننا سنجم مواهب جيدة في الناشئين يمكنهم مساعدتنا، مثلما فعلت في حرس الحدود".

لن يرحل أي لاعب

"منع القيد سيمنع رحيل لاعبينا طبعا. نسيم بمبدأ عد غنمك يا جحا. هدفنا هو إعادة المصري لمكانه، ولفعل ذلك يجب الحفاظ على القوام الأساسي والتدعيم في حالة فتح باب القيد. أي لاعب سيرحل سؤثر على الفريق".

إصابات كورونا طبيعية

"الأعداد المعلن عنها في الدوري المصري مصابة بفيروس كورونا طبيعية جدا حتى الآن. قبل بداية الدرويات في أوروبا ظهرت العديد من الحالات أيضا. هذا الأمر غير مقلق".

عودة المصابين

"أحمد مسعود، وبهاء مجدي عادا من الإصابة وهو أمر جيد. أحمد جمعة كان وما زال مصابا، أما عماد فتحي فما زال بحاجة إلى شهر أو شهر ونصف آخرين للعودة. لن نتعجل الدفع به".

"الملعب هو المقياس. نحن مجبرون على هذا القوام. وأمامنا 6 أسابيع كفترة إعداد جديدة وتعتبر صفحة جديدة للجميع لإثبات أنفسهم".

"في كل الأحوال سنبدأ الإعداد، سواء كان لاستكمال الموسم أو بداية موسم جديد. حتى الآن لم يصلنا ما يفيد رسميا باستكمال الموسم. الأمر يصبح رسميا وقتما يصلنا مواعيد المباريات".

"كلما تأخروا في إرسال المواعيد كان أفضل لأحصل على فترة أطول للإعداد".

"سأتعامل مع الوضع الحالي سواء فتح القيد أو لا، لأن استمرار وقف القيد قد يستمر لشهر يناير".

طريقة اللعب

"أي مدرب ناجح هو من يضع الخطة المناسبة حسب قدرات اللاعبين. بالتالي أنا لم أحدد طريقتي بعد".

"لست من نوعية المدربين المتزمدين فأضع طريقة لعب ولا يطبقها اللاعبون".

"حين وصلت لم يكن لدي الوقت. الآن لدينا 6 أسابيع للإعداد".

التدعيم

"حاجتنا لحارس مرمى لا تعني سوء مستوى أحمد مسعود. نحن بحاجة لحارس على نفس مستوى مسعود بجانب مسعود لأننا رأينا حين أصيب مسعود اضطررنا للاعتماد على أحمد عبد الفتاح ورغم أنه حارس جيد هو ومحمد شحاتة الواعد لكن تحملا قيمة فريق كبير في وقت خاطئ، ما قد يحرقهما مبكرا".

تحذير لاتحاد الكرة

"حذرت من حدوث كم كبير من الإصابات بسبب ضغط المباريات. وسميتها في اجتماع اتحاد الكرة بالكارثية لأنها ستهدد الأندية والمنتخب".

"حلمي طولان اقترح بأن نحصل على فترات راحة أطول في البدايات ليصل اللاعبون إلى مرحلة جيدة من الجاهزية قبل ضغط المباريات، وأعتقد هو الحل الوحيد المتاح لدينا".

طارق العشري تولى تدريب النادي المصري قبل توقف النشاط بأسبوعين فقط، خاض في تلك الفترة مباراتي ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان.

المصري يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

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