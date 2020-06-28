اتحاد الكرة: لدينا 19 إصابة بالكورونا في الدوري وليس بينهم عواد.. وإجراءات قبل المباريات

الأحد، 28 يونيو 2020 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

المسحة الثانية - الاتحاد السكندري

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة 19 حالة في الدوري المصري بفيروس كورونا وليس من ضمنهم محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وقال سلطان في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لدينا 19 حالة إيجابية بفيروس كورونا حتى الآن بين فرق الدوري بعد إجراء المسحة الطبية الأولى".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية "الحالات لا تشمل محمد عواد حارس الزمالك، نحن نعلن عن الحالات التي تم إجراء مسحات لها داخل اتحاد الكرة فقط".

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وكشف سلطان "هذا العدد غير مقلق والحالات كلها مستقرة، والمصابون موزعين على 8 أندية وطنطا لديه أكبر عدد حالات إصابة".

وكان نادي طنطا قد أعلن عن إصابة خمس حالات بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الأولى.

وتابع سلطان "تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".

وبالنسبة لعنصر التحكيم أجاب سلطان "سيتم عمل معسكر داخلي مغلق للحكام قبل بدء المباريات بفترة كافية للتأكد من سلامتهم".

وشدد "لن يدخل المباراة أي عنصر مصاب، وفي حال إصابة أي فرد سيتم عزله ولن يتم اتخاذ أي إجراء مع الحالات السلبية غير المصابة".

وأتم تصريحاته "لازلنا ندرس مع لجنة المسابقات متى يستدعي الأمر اتخاذ قرار بتأجيل المباراة وهذا الإجراء ليس بيد اللجنة الطبية فقط بل سيتم اتخاذه بالتنسيق مع لجنة المسابقات".

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