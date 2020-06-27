سولشاير: فرص ضم لاعب من دورتموند؟ أجيد الحساب ولكن لن أجيب

زاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، من التكهنات حول إمكانية التعاقد مع جادون سانشو.

يونايتد وصل إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه القاتل على نورويتش سيتي 2-1 بعد التمديد لوقتٍ إضافي.

وقال سولشاير عند سؤاله عن "فرص التعاقد مع أحد لاعبي دورتموند": "أنا جيد في العمليات الحسابية، لكني لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في فرق أخرى".

وأضاف في تصريحات لمحطة Viaplay النرويجية:"لو سنحت لنا فرصة معقولة في سوق الانتقالات على المستويين الرياضي والمادي، فسنحاول انتهازها، ولكن لا نستطيع قطع أي وعود".

وأتبع: "أقوم بمحادثات جيدة مع الإدارة طوال الوقت، ولدينا خطة نعمل عليها منذ أن توليت المهمة في مارس 2019".

وفي تصريحات منفصلة لهيئة الإذاعة البريطانية، تحدث سولشاير بشكل أكثر استفاضة عن المباراة واختياراته.

وقال سولشاير عبر بي.بي.سي: "أنا سعيد بالتواجد في المربع الذهبي ولما قدمه اللاعبون، من المميز لـ هاري ماجويار أن يسجل هدف الانتصار".

وتابع: "العديد من اللاعبين الذين شاركوا اليوم لم يلعبوا في المباراة الماضية، واليوم توجب عليهم المشاركة لـ 90 أو 120 دقيقة".

وواصل: "لقد أوقعتنا القرعة في مباريات خارجية بكل الأدوار، ولذا فقد قمنا بعمل جيد".

وأتم: "أجرينا العديد من التغييرات، ورغم ذلك نعتقد أن من شاركوا 120 دقيقة يمكنهم أن يكونوا جاهزين لمباراة برايتون يوم الثلاثاء، وأنا لا أسهّل الأمور على اللاعبين، فقد امتلكنا يومين فقط للإعداد، ولذا لم يكن هناك نسق عالٍ".

يونايتد انتصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس إنجلترا، ليصل للمرة الـ 30 لنصف نهائي المسابقة الإنجليزية.

ويعود الفضل لانتصار يونايتد للهدف القاتل الذي سجله هاري ماجواير في الدقيقة 118 ليكسر صمود كناري نورويتش سيتي.

يونايتد تقدم أولا عن طريق النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 51 بلمسة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل نورويتش على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75 عن طريق تود كانتويل من تسديدة مباغتة على مرمى يونايتد.

وصمد الهولندي تيم كرول حارس نورويتش سيتي أمام وابل من الفرص لـ يونايتد، والتي جاءت عن طريق برونو فيرنانديز ومارسيال وبول بوجبا وماسون جرينوود.

ولعب نورويتش سيتي الوقت الإضافي بـ 10 لاعبين بعد خروج المدافع تيم كلوزه مطرودا.

وعندما انتظر الجميع الوصول لركلات الترجيح، استغل ماجواير تخبط دفاعي من نورويتش، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك كرول.

هدف ماجواير القاتل كتب وصول يونايتد لنصف نهائي البطولة للمرة الـ 30 أكثر من أي فريق آخر.

وتقام الثلاث مباريات الأخرى المتبقية من دور ربع نهائي الكأس، يوم الأحد بمواجهة شيفيلد يونايتد أمام أرسنال، ثم ليستر سيتي أمام تشيلسي، وفي الختام يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

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