صرخة الدقيقة 118 تقتل الكناري.. يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

نجح مانشسستر يونايتد في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة مُرهقة أمام نورويتش سيتي، استمرت حتى الـ 120 دقيقة.

يونايتد انتصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس إنجلترا، ليصل للمرة الـ 30 لنصف نهائي المسابقة الإنجليزية.

ويعود الفضل لانتصار يونايتد للهدف القاتل الذي سجله هاري ماجواير في الدقيقة 118 ليكسر صمود كناري نورويتش سيتي.

يونايتد تقدم أولا عن طريق النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 51 بلمسة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل نورويتش على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75 عن طريق تود كانتويل من تسديدة مباغتة على مرمى يونايتد.

وصمد الهولندي تيم كرول حارس نورويتش سيتي أمام وابل من الفرص لـ يونايتد، والتي جاءت عن طريق برونو فيرنانديز ومارسيال وبول بوجبا وماسون جرينوود.

Krul saves with his feet ✅ Krul saves with his hands ✅#EmiratesFACup #NORMUN pic.twitter.com/UF2FGgB9mA — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020

ولعب نورويتش سيتي الوقت الإضافي بـ 10 لاعبين بعد خروج المدافع تيم كلوزه مطرودا.

وعندما انتظر الجميع الوصول لركلات الترجيح، استغل ماجواير تخبط دفاعي من نورويتش، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك كرول.

هدف ماجواير القاتل كتب وصول يونايتد لنصف نهائي البطولة للمرة الـ 30 أكثر من أي فريق آخر.

وتقام الثلاث مباريات الأخرى المتبقية من دور ربع نهائي الكأس، يوم الأحد بمواجهة شيفيلد يونايتد أمام أرسنال، ثم ليستر سيتي أمام تشيلسي، وفي الختام يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

طالع أيضا:

سجل بطولات المحترفين المصريين في أوروبا

هل اقترب هبوط أستون فيلا؟

سر جديد من أسرار تتويج ليفربول بالدوري

المشوار لم ينته بعد.. بريمن يؤمن بحظوظه

دي بروين يستنكر فوز صلاح بجائزة الأفضل في 2018