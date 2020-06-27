صرخة الدقيقة 118 تقتل الكناري.. يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

السبت، 27 يونيو 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

ماجواير - مانشستر يونايتد - نورويتش سيتي

نجح مانشسستر يونايتد في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة مُرهقة أمام نورويتش سيتي، استمرت حتى الـ 120 دقيقة.

يونايتد انتصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس إنجلترا، ليصل للمرة الـ 30 لنصف نهائي المسابقة الإنجليزية.

ويعود الفضل لانتصار يونايتد للهدف القاتل الذي سجله هاري ماجواير في الدقيقة 118 ليكسر صمود كناري نورويتش سيتي.

أخبار متعلقة
حوار – صلاح: حققت أكبر أهدافي مع ليفربول.. وهدفي في يونايتد كان خاصا لهذه الأسباب سولشاير: هذا هو مانشستر يونايتد الذي أريده ستام يحكي: كيف علم برحيله عن يونايتد في محطة بنزين مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات.. يونايتد يُمتع ويفوز على شيفيلد

يونايتد تقدم أولا عن طريق النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 51 بلمسة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل نورويتش على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75 عن طريق تود كانتويل من تسديدة مباغتة على مرمى يونايتد.

وصمد الهولندي تيم كرول حارس نورويتش سيتي أمام وابل من الفرص لـ يونايتد، والتي جاءت عن طريق برونو فيرنانديز ومارسيال وبول بوجبا وماسون جرينوود.

ولعب نورويتش سيتي الوقت الإضافي بـ 10 لاعبين بعد خروج المدافع تيم كلوزه مطرودا.

وعندما انتظر الجميع الوصول لركلات الترجيح، استغل ماجواير تخبط دفاعي من نورويتش، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك كرول.

هدف ماجواير القاتل كتب وصول يونايتد لنصف نهائي البطولة للمرة الـ 30 أكثر من أي فريق آخر.

وتقام الثلاث مباريات الأخرى المتبقية من دور ربع نهائي الكأس، يوم الأحد بمواجهة شيفيلد يونايتد أمام أرسنال، ثم ليستر سيتي أمام تشيلسي، وفي الختام يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

طالع أيضا:

سجل بطولات المحترفين المصريين في أوروبا

هل اقترب هبوط أستون فيلا؟

سر جديد من أسرار تتويج ليفربول بالدوري

المشوار لم ينته بعد.. بريمن يؤمن بحظوظه

دي بروين يستنكر فوز صلاح بجائزة الأفضل في 2018

في إنجلترا مانشسستر يونايتد نورويتش سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد إصابة 8 بـ فيروس كورونا 41 ثاتيه | أوروبا
صرخة الدقيقة 118 تقتل الكناري.. يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا 21 دقيقة | أوروبا
سكاي إيطاليا: الصفقة المثيرة تمت.. أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى إنتر 43 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيتيين: هناك ألف سبب لعدم فوزنا خارج ملعبنا.. والكرة غير عادلة 59 دقيقة | أوروبا
يوسف أوباما يوضح رأيه في عودة النشاط.. ويختار أجمل وأغلى أهدافه وقرار لن يكرره ساعة | الدوري المصري
بعد حصوله على إذن سابق.. أبو الفتوح يخضع لمسحة كورونا مع سموحة ساعة | الدوري المصري
تقرير برازيلي يكشف كم يحصد جريميو قيمة انتقال أرتور إلى يوفنتوس ساعة | أمريكا
مؤتمر بيولي: مواجهة روما بـ 6 نقاط.. وإبراهيموفيتش ليس جاهزا وريبيتش صار لاعبا ثمينا ساعة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك