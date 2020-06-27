صرخة الدقيقة 118 تقتل الكناري.. يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
السبت، 27 يونيو 2020 - 21:20
كتب : FilGoal
نجح مانشسستر يونايتد في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة مُرهقة أمام نورويتش سيتي، استمرت حتى الـ 120 دقيقة.
يونايتد انتصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس إنجلترا، ليصل للمرة الـ 30 لنصف نهائي المسابقة الإنجليزية.
ويعود الفضل لانتصار يونايتد للهدف القاتل الذي سجله هاري ماجواير في الدقيقة 118 ليكسر صمود كناري نورويتش سيتي.
يونايتد تقدم أولا عن طريق النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 51 بلمسة من داخل منطقة الجزاء.
2️⃣ games, 3️⃣ goals.@ighalojude loves the #EmiratesFACup 🤩#NORMUN pic.twitter.com/hBnZ7oshDC— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020
قبل أن يتعادل نورويتش على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75 عن طريق تود كانتويل من تسديدة مباغتة على مرمى يونايتد.
WHAT A HIT 💥#EmiratesFACup #NORMUN pic.twitter.com/yRN9TKRSoD— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020
وصمد الهولندي تيم كرول حارس نورويتش سيتي أمام وابل من الفرص لـ يونايتد، والتي جاءت عن طريق برونو فيرنانديز ومارسيال وبول بوجبا وماسون جرينوود.
Krul saves with his feet ✅
Krul saves with his hands ✅#EmiratesFACup #NORMUN pic.twitter.com/UF2FGgB9mA— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020
ولعب نورويتش سيتي الوقت الإضافي بـ 10 لاعبين بعد خروج المدافع تيم كلوزه مطرودا.
وعندما انتظر الجميع الوصول لركلات الترجيح، استغل ماجواير تخبط دفاعي من نورويتش، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك كرول.
هدف ماجواير القاتل كتب وصول يونايتد لنصف نهائي البطولة للمرة الـ 30 أكثر من أي فريق آخر.
Captain Fantastic tackles it home! 🤩 #EmiratesFACup #NORMUN pic.twitter.com/ugbtURpZeA— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020
وتقام الثلاث مباريات الأخرى المتبقية من دور ربع نهائي الكأس، يوم الأحد بمواجهة شيفيلد يونايتد أمام أرسنال، ثم ليستر سيتي أمام تشيلسي، وفي الختام يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.
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