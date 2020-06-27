بعد إصابة 8 بـ فيروس كورونا.. أورينبورج لم يواجه كراسنودار خوفا من "الإضرار بسمعة النادي وكرة القدم الروسية"

السبت، 27 يونيو 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

الدوري الروسي

لم تقم مباراة أورينبورج وكراسنودار في الجولة الـ 24 من الدوري الروسي بعد عزل لاعبو وطاقم الفريق الأول بالكامل بعد اكتشاف حالات مصابة بـ فيروس كورونا.

نادي أورينبورج أعلن أمس إصابة 8 بـ فيروس كورونا، 6 لاعبين و2 من الطاقم الطبي وقرر عزل كافة أعضاءه.

وأصدر النادي بيانا قرر فيه أنه لن يخوض المباراة حتى "لا يتعرض المشجعين والمشاركين في المباراة للخطر".

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ورفض النادي إمكانية خوض المباراة بفريق الشباب "معتبرا أنه لن يكون جذابا وسيضر بسمعة النادي وكرة القدم الروسية" وفقا للبيان.

ومن المنتظر أن تُحتسب نقاط المباراة الثلاثة لـ كراسنودار الذي ينافس على مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفقا لموقع "tvi24".

وسبق أن تأجلت مباراة كراسنودار أمام دينامو موسكو من الجولة الماضية بعد اكتشاف 3 حالات مصابة ضمن لاعبي الفريق العاصمي.

وصار أوينبورج رابع فريق يعلن وجود حالات بين صفوفه عقب دينامو موسكو وأوفا وروستوف.

قرار أوينبورج يأتي عكس القرار الذي اتخذه فريق روستوف الأسبوع الماضي بخوض مواجهة سوتشي بلاعبي فريق الشباب بعد عزل الفريق بأكمله عقب اكتشاف حالات مصابة بـ فيروس كورونا.

شباب روستوف خاضوا المباراة وانتهت بخسارتهم 10-1 (طالع التفاصيل).

ويضع الدوري الروسي لائحة تنص على ضرورة اتفاق الفريقين على تأجيل المباراة أو إشراك لاعبي الفريق الشباب بدلا من الفريق الأول وإلا يُعتبر منسحبا من اللقاء.

روستوف الذي خسر 10-1 في الجولة الماضية استعاد عناصر الفريق الأساسي وفازوا على أرسنال تولا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ 24.

وارتقى روستوف بعد المباراة للمركز الثالث برصيد 41 نقطة متساويا مع كراسنودار الذي لم يتحسب فوزه بعد وسيلتقي كلا الفريقين في الجولة المقبلة سويا لحسم صراع المركز الثالث.

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