سوتشي لا يرحم "أبطال مستقبل روستوف" في عودة الدوري الروسي ويسحقهم 10-1

عندما أعلن مسؤولو الدوري الروسي عودة النشاط الرياضي لم يدركوا أن تكون نتيجة أحد لقاءات اليوم الأول 10-1.

سوتشي صاحب المركز الـ 12 تفوق على روستوف صاحب المركز الرابع في الجولة الـ 23 من الدوري بنتيجة 10-1.

استئناف الدوري بدأ بمواجهة أولى بين أخامت جروزني وكريليا سامارا وانتهت بفوز الأول 4-2 في صراع الهبوط من القاع.

لكن مواجهة سوتشي والذي يبعد بفارق نقطتين عن قاع الترتيب مع روستوف الذي ينافس على مقعد دوري الأبطال أخذت منحنى مختلف.

قبل المباراة بـ 48 ساعة أعلن نادي روستوف إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا، وتوجب عزل اللاعبون والطاقم الفني وعددهم 42 شخصا لمدة 14 يوما.

نادي سوتشي رفض تأجيل المباراة، فقرر نادي روستوف إرسال فريق الشباب تحت 18 عاما والذي لم يتدرب من 3 أشهر.

بداية اللقاء لم تُوحي بما ستؤول إليه النتيجة النهائية، فتقدم لاعبو روستوف بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق رومان رومانوف ابن الـ 17 عاما.

Roman Romanov scores his first goal in RPL. At 17 years, 2 months, 22 days. pic.twitter.com/xXbGnNOVrU — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 19, 2020

إلا أن أصحاب الأرض ردوا بكل قوة بأربعة أهداف في الشوط الأول منها ثنائية للدولي الروسي ألكسندر كوكورين –الذي عوقب بالسجن سابقا لضربه مسؤول بازر روسي-.

كما تصدى دينيس بوبوف حارس روستوف البالغ 17 عاما لركلة جزاء في الدقيقة 27 حينها كانت النتيجة تشير إلى 2-1 وحصد جائزة رجل المباراة.

What a save from FC Rostov 17-year-old goalkeeper Denis Popov!#RPL #SochiRostov pic.twitter.com/cNRLhJ7jL8 — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 19, 2020

وفي الشوط الثاني سجل لاعبو سوتشي 6 أهداف ورفع كوكورين رصيده إلى 3 أهداف في المباراة وهي نفس العدد الذي سجله طيلة الموسم.

رئيس روستوف وصف لاعبي فريقه بعد الخسارة الثقيلة بـ "هؤلاء الرجال هم أبطال المستقبل".

فوز رفع رصيد سوتشي إلى 27 نقطة في المركز التاسع تسلق بها 4 مقاعد في سلم الترتيب بينما توقف رصيد روستوف عند 38 نقطة في المركز الرابع.

معاناة روستوف قد لا تتوقف عند هذا الحد فمن المفترض أن يستضيف الفريق في 27 يونيو الجاري أرسنال تولا ثم كراسنودار في الأول من يوليو قبل عودة لاعبي الفريق الأول المحتملة عقب شفائهم من الفيروس.

وتعد روسيا ثالث أكثر دولة أوروبية تعرضا للإصابات بـ فيروس كورونا بأكثر من نصف مليون إصابة.

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