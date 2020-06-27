مؤتمر سيتيين: هناك ألف سبب لعدم فوزنا خارج ملعبنا.. والكرة غير عادلة

السبت، 27 يونيو 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

مؤتمر سيتيين

تأسف كيكي سيتيين مدرب برشلونة، لخسارة نقطتين أمام سيلتا فيجو، في ملعب بالايدوس.

برشلونة تعثر وتعادل 2-2 أمام مضيفه سيلتا بالجولة 32 من الدوري الإسباني، ليتعقد موقفه أكثر في صراع الفوز باللقب.

وقال سيتيين بعد اللقاء: "افتقدنا القدرة على الاحتفاظ بالكرة في آخر الدقائق، كانت لحظات صعبة وسيلتا راهن على الهجوم، توجب علينا التعامل مع الموقف بشكل أفضل، لكن علينا الاعتراف بما قدّمه المنافس لأنه فريق يمتلك الجودة ولديه لاعبين حاسمين".

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وأضاف: "منذ 11 يوما كنا متصدرين بفارق نقطتين عن ريال مدريد، لكن الآن يقل هامش الخطأ، ونأمل أن يتعثر ريال مدريد".

وعن سبب عدم مشاركة أنطوان جريزمان من البداية، قال: "الأسبوع الفائت تساءلتم عن سبب عدم مشاركة أنسو فاتي، وهذا الأسبوع تسألون عن جريزمان. إنها قرارات علينا اتخاذها ولا تتبع الأهواء".

واعترف: "نفتقد إلى القوة اللازمة لخلق الفرص وتسجيل الأهداف، وهذا يكلفنا كثيرا، عدم قدرتنا على التسجيل بسهولة يولّد توترا بين اللاعبين ويثقل كاهلنا، علينا أن نحسّن بعض الأشياء".

وعن سبب عدم فوز برشلونة في مباريات عديدة خارج ملعبه: "يمكنني أن أقول ألف سبب، ليس هناك سبب واحد بعينه لما يحدث، أحيانا لا ندافع جيدا، وأحيانا لا نقدر على الهجوم، وأحيانا يمتلك المنافس لاعبين جيدين كما هو الحال اليوم. علينا أن نتحلى بصلابة أكبر".

وأتم: "أعتقد أن كرة القدم لم تكن عادلة معنا، لا نتحلى بالانسيابية التي تمتلكها بقية الفرق، من الغريب أن رأسية بيكيه لم تسكن الشباك، ثم هدف التعادل الذي سجلوه في نهاية المباراة والطريقة التي جاء بها. برشلونة قام بالعديد من الأمور بشكل مميز، كان يجب أن تكون المباراة مريحة أكثر بالنسبة لنا، لكن علينا تصحيح بعض الأمور".

لويس سواريز سجل هدفي برشلونة بصناعة ليو ميسي، فيما سجل فيدور سمولوف، وإياجو أسباس هدفي سيلتا.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب مباراته في هذه الجولة مساء الأحد أمام إسبانيول.

بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز 16، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليعجز برشلونة عن قهر سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس الحصين للموسم السادس على التوالي، إذ يرجع انتصار البلاوجرانا الأخير إلى أبريل 2014 بهدف جيريمي ماتيو.

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