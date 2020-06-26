النني يشارك في فوز بيشكتاش الكبير على كونيا سبور

واصل بيشكتاش نتائجه الإيجابية وحقق فوزا كبيرا على كونيا سبور بثلاثية دون رد في الجولة الـ 29 من الدوري التركي.

محمد النني شارك بشكل أساسي في المباراة حتى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

الدقيقة 15 شهدت بطاقة حمراء مباشرة لـ البوسني أمير هادزيهاميتوفيتش بعد تدخل قوي على الهولندي جيرمان لينس جناح بيشكتاش.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل الدولي المخضرم بوراك يلماظ هدف التقدم والرقم 13 له هذا الموسم.

ومن ثم صنع هدف النسور الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.

بوراك واصل تألقه في الشوط الثاني وصنع هدف فريقه الثالث والذي سجله لينس في الدقيقة 52.

فوز رفع رصيد بيشكتاش إلى 50 نقطة في المركز الخامس وصار على بُعد 9 نقاط من باشاك شهير المتصدر والذي يلتقي مع جالاتا سراي.

النني شارك الموسم الجاري في 31 مباراة بقميص النسور في جميع المسابقات ولم يسجل واكتفى بصناعة 3 أهداف.

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