هالاند: لا أفكر في الرحيل عن دورتموند.. وأريد الفوز بالألقاب

نفى النرويجي إيرلينج هالاند إمكانية رحيله عن بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إيرلينج هولاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

النرويجي يتألق بقميص دورتموند عقب انتقاله قادما من ريد بول سالزبورج في يناير الماضي.

وارتبط هالاند بكل من يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان للرحيل في الصيف الحالي.

هالاند رد على الشائعات قائلا: "أنا أعيش الحاضر، لقد وصلت للتو إلى دورتموند ولا أفكر في الرحيل".

وظهرت بعض التقارير إلى أن النرويجي يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 07 مليون يورو يٌفعّل بدءا من صيف 2022.

وواصل المهاجم عبر صحيفة "WAZ" الألمانية: "درورتموند واحد من أكبر أندية العالم، ووقعت على عقدا طويل الأمد، ولذلك لا أفكر كثيرا في مستقبلي".

وأضاف "أريد تحقيق شيئا مهما مع بوروسيا، ليس دائما أن أظل وصيفا، أريد أيضا الفوز بالألقاب في أقرب وقت ممكن".

وأتم "في العام المقبل سنضع أهدافا، أريد تسجيل المزيد من الأهداف ولأنني مهاجم أريد المساهمة".

هالاند سجل الموسم الجاري 44 هدفا في 39 مباراة وصنع 10، ومع دورتموند سجل 13 هدفا في 14 مباراة بالدوري الألماني منذ انضمامه.

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