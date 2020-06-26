نتائج المسحة الثانية.. حالة إيجابية في نادي الجونة

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن وجود حالة إيجابية واحدة مصابة بفيروس كورونا في النادي.

وخضع لاعبو الفريق الأول في النادي، وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين في منظومة كرة القدم، لمسحتي اختبار استعدادا لعودة التدريبات واستئناف الدوري.

وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية، رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى، لبدء التدريبات الجماعية.

وكشفت نتائج المسحة الثانية اليوم الجمعة عن وجود حالة إيجابية واحدة في النادي، وفقا لما أعلنه الجونة.

وأبلغ النادي اتحاد الكرة بالحالة و"اتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة".

وقرر الجونة تأجيل بدء التدريبات حتى إجراء المسحة الثالثة للتأكد من سلامة الجميع، على أن يتم استئناف التدريبات يوم الإثنين المقبل في حال التأكد من سلبية المسحة الثالثة للجميع.

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن وجود 11 حالة حتى الآن مصابة بالفيروس بين الأندية التي خضعت لتحاليل فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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