ويليان.. العميل المزدوج لـ مانشستر سيتي وليفربول

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 19:20

كتب : رامي جمال

ويليان يسجل في مانشستر سيتي

تضعه الأقدار مصادفة ليكون هو كاتب كلمة النهاية ولكنها لا تكون لأجل فريقه كما هو معتاد بل لخصمين آخرين.

ويليان

النادي : تشيلسي

وللمصادفة أكثر فهما نفس الفريقين، الأول مانشستر سيتي والثاني ليفربول والفارق بين الهدفين 6 سنوات.

وبدأت القصة في 2014 مع ويليان

أخبار متعلقة
أرقام تاريخية كسرها ليفربول وأخرى إعجازية يستطيع تحطيمها في رحلة تتويجه بالدوري الإنجليزي 30 عاما و239 لاعبا ومليار و47 مليونا.. لملاحقة اللقب الـ 19 اختبار في الجول - هل تعرف ليفربول جيدا؟ قائد ليفربول: كلوب غير كل شيء منذ أول يوم.. أتمنى أن نستمر في تحقيق المزيد من الألقاب خلف كواليس ليفربول – لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا

في الـ27 من أبريل من ذلك العام استضاف ليفربول نظيره تشيلسي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد وكان يطمح للفوز لمواصلة تصدر جدول الترتيب واقتناص اللقب من مانشستر سيتي.

لكن انزلق ستيفن جيرارد بشكل شهير وسمح لديمبا با بتسجيل الهدف الأول لتشيلسي.

وبينما ليفربول يطمح في إدراك التعادل على أقل تقدير، قتل ويليان المباراة بتسجيله للهدف الثاني لتشيلسي.

وكانت تلك بداية نهاية منافسة ليفربول على اللقب.

Liverpool 0-2 Chelsea: Player ratings from Anfield - Mirror Online

وبعد 6 سنوات وبالتحديد في 25 يونيو استضاف تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في ملعب ستامفورد بريدج.

سيتي بعيد كل البعد بفارق 23 نقطة عن ليفربول مُتصدر جدول الترتيب لكن تظل فكرة متى يتوج الريدز باللقب رسميا.

كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في ظل ضغط مانشستر سيتي بحثا عن هدف الفوز.

سجل ويليان ركلة الجزاء ليقتل المباراة كليا ويؤكد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وكأن ويليان بعدما قتل ليفربول في 2014 أعادهم الحياة في 2020 ليطلق شرارة الأفراح في ليفربول.

اقرأ أيضا:

لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا

ماذا قال كلوب بعد التتويج التاريخي

أنباء سارة لجماهير الأهلي

سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة

تصريح جريء من سيتيين عن ريال مدريد

ويليان تشيلسي ليفربول مانشستر سيتي ليفربول البطل
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - إقالة جوتي من تدريب ألميريا 5 دقيقة | أوروبا
هالاند: لا أفكر في الرحيل عن دورتموند.. وأريد الفوز بالألقاب 10 دقيقة | أوروبا
نتائج المسحة الثانية.. حالة إيجابية في نادي الجونة 23 دقيقة | الدوري المصري
ويليان.. العميل المزدوج لـ مانشستر سيتي وليفربول 24 دقيقة | ليفربول البطل
تشاتشيتش وجهازه في القاهرة لقيادة تدريبات بيراميدز 29 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني 32 دقيقة | أوروبا
ستويتشكوف: فان جال المعتوه سبب فشل ريكيلمي في برشلونة 37 دقيقة | أوروبا
أرقام تاريخية كسرها ليفربول وأخرى إعجازية يستطيع تحطيمها في رحلة تتويجه بالدوري الإنجليزي ساعة | ليفربول البطل
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك