ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 19:12

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2019-2020.

البولندي المخضرم تفوق على تيمو فيرنر مهاجم لايبزج وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند وأمين حارت صانع ألعاب شالكه وإيرلينج هالاند مهاجم دورتموند وكاي هافريتز صانع ألعاب باير ليفركوزن وسيرجي جنابري زميله بقميص البافاري.

وعزز البولندي صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 33 هدفا كرقم قياسي لأكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافا في موسم واحد لديه مباراة متبقية لزيادة رصيده.

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ليفا سجل هدف تتويج بايرن ميونيخ باللقب الـ 29 في تاريخه للدوري الألماني في المباراة التي شهدت فوز البافاري على فيردر بريمن بهدف دون مقابل في الجولة الـ 31.

روبرت حصد أكثر من 50% من الأصوات وفقا لموقع الدوري الألماني، وحل خلفه سانشو في المركز الثاني وهافريتز ثالثا.

المهاجم البالغ 31 عاما سجل الموسم الحالي 48 هدفا في 41 مباراة في جميع المسابقات، كما يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي أوروبيا.

بايرن ميونيخ حصد لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، وليفاندوفسكي حقق لقب الهداف للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم.

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