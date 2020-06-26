شراكة تاريخية؟ تقرير أرجنتيني: رونالدينيو يريد اللعب في فريق مارادونا

اسم أسطوري على الدكة، وآخر أسطوري في الملعب، شراكة تاريخية ستحلم بها جماهير كرة القدم، وقد يحققها دييجو مارادونا ورونالدينيو.

صحيفة "إل ديّا" الأرجنتينية، ذكرت أن مارادونا مدرب فريق خيمناسيا، قد يجتمع بالنجم البرازيلي رونالدينيو كلاعب في فريقه.

رونالدينيو (40 عاما) متوقف عن ممارسة كرة القدم منذ عام 2015 بعد أن كان فلومينينزي آخر محطاته مع الساحرة المستديرة.

لكن وفقا للتقرير، يفكر رونالدينيو جديا في العودة لكرة القدم، لتجاوز التجربة الأليمة التي يعيشها بالتعرض للاعتقال من قبل سلطات دولة باراجواي.

المقربون من اللاعب ذكروا أن رونالدينيو يتمنى اللعب تحت قيادة دييجو مارادونا، على الرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية حتى اللحظة.

حاليا، يعيش رونالدينيو تحت الإقامة الجبرية في باراجواي بعد أن قضى بعض الوقت في السجن، بتهمة استعمال جواز سفر زائف.

بطل العالم 2002 كان قريبا من الانضمام لنفس النادي، خيمناسيا، عام 2016، قبل أن تفشل الصفقة في المنعطف الأخير ويقرر اللاعب بعدها الاعتزال.

صانع الألعاب السابق صاحب الـ97 مباراة دولية، توج مع بلاده بكأس العالم 2002، وفاز بـ كوبا أمريكا 1999، وكأس القارات 2005.

كما فاز رونالدينيو بدوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة، ولعب أيضا لـ باريس سان جيرمان، وميلان في مغامرته الأوروبية الناجحة.

من جانبه، يشرف ماراردونا على تدريب خيمناسيا منذ سبتمبر 2019، واستطاع تجنب السقوط للقسم الثاني من الدوري الأرجنتيني بفضل إلغاء الهبوط بفعل فيروس كورونا.

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