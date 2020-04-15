"فندق فاخر".. جلوبو سبورتي تكشف كيف يقضي رونالدينيو يومه تحت الإقامة الجبرية

يقضى البرازيلي رونالدينيو يومه التاسع تحت الإقامة الجبرية في أحد الفنادق الفاخرة في أسونسيون عاصمة باراجواي بعد 32 يوما في السجن بسبب جوازات سفر مزورة.

ويقضي رونالدينيو يومه على بعد شارعين فقط من القصر الحكومي لباراجواي.

ويتواجد كل من رونالدينيو وشقيقه في غرفة لكل منهما مقابل 350 دولار أمريكي لليوم وفقا لـ إميليو بيجروس مدير الفندق الذي تحدث لـ "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

وينتظر البرازيلي حُكم القضاء والتي قد تؤدي لعقوبة السجن بين 6 شهور إلى 5 سنوات.

ودفع رونالدينيو وشقيقه كفالة بقيمة 1.6 مليون دولار، كما مُنع من تلقي الزيارات بسبب تفشي فيروس كورونا وبدون طعام خاص ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية.

مدير الفندق قال "عندما وصل رونالدينيو كان متوترا ومجهدا بشكل واضح، لكنه لم يفقد الابتسامة وكذلك شقيقه".

وتابع "تواجده غيّر تماما حياة موظفي الفندق الذي يتناوبون للرد على مكالمات الصحفيين المستمرة من الخارج الذي يودون معرفة كيف يفضي رونالدينيو يومه".

وأكمل "نحن نتبع بدقة بروتوكول الصحة. في يوم وصولهم، طبقنا القواعد المقابلة: ذهبت جميع الملابس إلى الغسيل. في يوم الجمعة تناولت الغداء معهم ومع القنصل البرازيلي".

وأفاد مدير الفندق أن رونالدينيو لا يفقد مزاجه ويتبادل محادثاته بالنكات.

وكان رونالدينيو وشقيقه قد ألقى القبض عليهما في السادس من مارس رفقة 3 أشخاص أخرين من بينهم رجل أعمال وشخصين متهمين بتوفير جوازات سفر للثنائي.

وبسبب توسع القضية في باراجواي استقال ألكسيس بينايو المدير العام لمديرية الهجرة من منصبه، وانتقدت وزارة الداخلية بسبب التأخير في حل قضية رونالدينيو.

ولا يملك رونالدينيو جواز سفر برازيلي حاليا بعدما عاقبته حكومة بلده بمنعه من السفر إثر إدانته وشقيقه في 2015 في بناء مصيدة سمك بدون ترخيص.

عوقبا في نوفمبر 2018 ووُقعت غرامة مالية عليهما قدرها 8.5 مليون دولار.

وكان أيقونة برشلونة اعتزل كرة القدم في يناير 2018 بعد مسيرة مظفرة بالتتويجات أبرزها كانت في كامب نو بالقميص الأحمر والأزرق للنادي الكاتالوني.

وتوج رونالدينيو، لاعب باريس سان جيرمان وميلان الأسبق، بثلاثة ألقاب مع منتخب البرازيل منها كأس العالم 2002.

ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

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