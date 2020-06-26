مؤتمر سولشاير: ليفربول يستحق الثناء.. وأتمنى ألا ننتظر 26 عاما أو أكثر للفوز بالدوري

أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما ووجه تهنئته ليورجن كلوب مدرب الحمر ولاعبيه.

وصرح سولشاير للصحفيين قائلا: "أولا، أي فريق يفوز بالدوري الإنجليزي يستحقها، وليفربول يستحق الثناء لأنه دوري من الصعب الفوز به".

وأضاف "حسنا فعل يورجن كلوب ولاعبيه".

ليفربول أنهى انتظارا دام لـ30 عاما للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح تلك هي المرة الأولى لفوزه بالدوري بمسماه الجديد.

وواصل "كل مرة نرى فريقا آخر حمل اللقب نشعر بالألم، أعلم أنني أتشارك هذا مع كل مشجع لمانشستر يونايتد ولاعبيه والجميع".

وأكمل "نرغب في العودة مجددا للفوز وذلك هو التحدي حاليا".

وتابع "نحن في وضع حاليا يسمح لنا بالتطور، في البداية يجب أن نعود لدوري الأبطال ثم نرتقي أكثر في الدوري، ونبدأ في المنافسة على الألقاب".

وواصل "الثبات والفاعلية هما تحد بالنسبة لنا أيضا، في أفضل حالاتنا فنحن جيدين جدا، علينا أن نفعل ذلك أيا كان اليوم، هذا هو التحدي أمام لاعبينا".

وأردف "أعتقد أن كأس الاتحاد بطولة رائعة ونهائي من الرائع أن تلعبه، بطولة ممتازة للفوز بها، فريقنا جديد ووضع يديه على أول بطولة سيكون أمرا رائعا وآمل أن يكون مقدمة لما هو قادم".

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نورويتش سيتي يوم السبت ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأتم "عدد الألقاب التي فزنا بها مع سير أليكس فيرجسون ليس سهلا على أي مدرب أن يحاكيه، سير أليكس كان رائعا فيما يخص البقاء على القمة، التحدي هو ألا ننتظر 26 عاما أخرى للفوز بالدوري أو أكثر، سنفعل كل ما بوسعنا لتقليص المسافة وتخطيهم".

ولم يفز الشياطين الحمر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2012-2013 منذ أن حققه تحت إمرة سير أليكس فيرجسون في آخر مواسمه كمدرب للفريق.

طالع أيضا

لماذا يريد برشلونة ويوفنتوس إبرام صفقة تبادلية قبل 30 يونيو؟

تقرير: المغرب سيطلب تأخير استئناف بطولتي إفريقيا للأندية

رسالة من صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري

رتوش أخيرة على تجديد فايلر للأهلي

تعزيز وتحطيم نظرية "موني بول" يمر من خلال محمد صلاح

كلوب يبكي بعد فوز ليفربول بالدوري