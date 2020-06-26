لامبارد: مانشستر سيتي الأفضل بالنسبة لي

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

لامبارد

يرى فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أن مانشستر سيتي أفضل فريق يقدم كرة قدم، وذلك بعد تفوقه على الأخير بنتيجة 2-1 يوم الخميس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد عبر قناة BT Sport:"المباراة كانت صعبة".

وواصل "حين تلعب ضد فريق بجودة سيتي، ضد هؤلاء اللاعبين، بالطريقة التي يلعبون بها، بالنسبة لي، إنهم الأفضل، بالنظر إلى الأسلوب الذي يلعبون به، مشاهدتهم رائعة".

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وأضاف "بيب (جوزيب جوارديولا مدرب سيتي) ويورجن كلوب (مدرب ليفربول) ينتميان لمستوى آخر، وإلا لماذا يفوز ليفربول بالدوري الليلة؟".

فوز تشيلسي على سيتي حسم لقب الدوري لصالح ليفربول بعدما بات لحاق رجال جوارديولا بالمتصدر غير ممكن.

وجعل فريق لامبارد يعزز موقعه في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أملا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليستر سيتي، ثالث الدوري، في مباراة مرتقبة يوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم يواجه جاره اللندني وست هام يونايتد يوم الأربعاء في الدوري.

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