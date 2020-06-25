البدري يهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وأعضاء جهازه محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر التهنئة لمحمد صلاح نجم الفراعنة ولاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.

ونجح تشيلسي في الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليتوج ليفربول باللقب بفارق النقاط وقبل 7 مباريات ما تزال متبقية في طريق الريدز حتى انتهاء المسابقة.

واعتبر المدير الفني أن مساهمة صلاح في تتويج ليفربول باللقب فخر كبير لكل مصري خاصة وأن نجم الفراعنة مؤثر للغاية مع فريقه ويعتبر أهم لاعب خلال السنوات الثلاثة الماضية ويحتل حاليا صدارة هدافي الفريق في الدوري برصيد 17 هدفا والأكثر تسجيلا لليفربول طوال 3 سنوات متتالية.

وشدد المدير الفني على أنه من دواعي الفخر أن يساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب غالي غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال 30 سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرا وأحد أهم اللاعبين في صفوف بطل البريميرليج الجديد.

اقرأ أيضا:

من كلوب إلى لامبارد: شكرا على حسن تعاونكم معنا

وداعا لـ30 عاما من الألم.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

أرسنال يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي

استقالة جديدة في الزمالك