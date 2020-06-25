وداعا لـ30 عاما من الألم.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

في الـ28 من أبريل 1990 احتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رقم 18 ليواصل جلوسه على العرش بصفته أكثر المتوجين بلقب المسابقة.

وانطلق الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد "بريميرليج" في عام 1992 ويبدو أن لعنة حلت على الحُمر.

فمنذ عام 1990 لم يذق ليفربول طعم التتويج بالدوري سواء بمسماه القديم أو الجديد.

كان قريبا في عام 2009 ولكنه خسر اللقب لصالح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي وصل لقبه رقم 18 ليعادل الفريق القادم من ميرسيسايد.

وفي النهاية خسر الدوري بفارق أربع نقاط فقط.

كان قريبا مجددا في عام 2014 لكن انزلق ستيفن جيرارد أمام تشيلسي ثم سقط الفريق في فخ التعادل مع كريستال بالاس وفقد اللقب لصالح فريق آخر من مانشستر لكن تلك المرة كان مانشستر سيتي.

وفي النهاية خسر ليفربول الدوري بفارق نقطتين فقط.

وكان قريبا مرة ثالثة في الموسم الماضي وخسر الدوري مجددا لصالح مانشستر سيتي.

الفارق كان نقطة وحيدة فقط على الفوز باللقب.

الآن انتهى كل شيء، انتهت كل تلك اللحظات الحزينة، انتهى الشعور بالألم.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 بشكل عام وللمرة الأولى له في عهد بريميرليج بشكل خاص.