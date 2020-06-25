شاهد.. احتفال فان دايك وشامبرلين بهدف ويليان

فاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف اليوم الخميس ليهدي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول.

ونشر حساب موقع "ذيس إذ أنفيلد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لاحتفال فيرجيل فان دايك وأليكس أوكسليد شامبرلين بهدف ويليان الثاني لتشيلسي في سيتي.

ذلك الهدف الذي جاء من ركلة جزاء أمن فوز تشيلسي ليجعل سيتي يفقد ثلاث نقاط ويهدي الدوري رسميا لليفربول.

وتوج ليفربول رسميا باللقب للمرة الـ19 في تاريخه.

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