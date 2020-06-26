روبرتسون: سنمنح كلوب مزيدا من الجعة لنحصل على إجازة

قال أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول إنهم سيحاولون الضغط على يورجن كلوب من أجل الحصول على إجازة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي قبل 7 جولات من نهاية الموسم (طالع التفاصيل).

الظهير الأسكتلندي قال لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" الإنجليزي: "ما زالنا نحاول إقناع يورجن كلوب في الطابق السفلي إعطائنا راحة لبضعة أيام، سنمنحه المزيد من الجعة واعتقد أننا سنحصل على يومين إجازة".

وأضاف "لن نخبركم بالمكان الذي نجتمع فيه، لكننا جميعا كفريق في فندق واحد".

وواصل "كنا نعتقد أن شيئا خاصا سيحدث، وحدث".

وأكمل "كان علينا أن ننتظر 13 أسبوعا، 13 أسبوعا طويلا مع عدم التأكد، لكن الكثير من مشجعي ليفربول اضطروا إلى الانتظار 30 عاما، كان الوقت قصيرا مقارنة بما انتظروه. آمل أن يستمتعوا بليلتهم، وسنستمتع لنا أيضا".

وتابع "أصبنا بالجنون وظللنا صامتين عندما سجل كيفين دي بروين هدف التعادل من ركلة حرة، ولحسن الحظ أن تشيلسي سجل".

وأتم "بعد الهدف صار المكان جامحا من الاحتفالات ولم نجلس سوى قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء".

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ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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