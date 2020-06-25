من كلوب إلى لامبارد: شكرا على حسن تعاونكم معنا.. تشيلسي يفوز على سيتي وينهي الدوري

من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي: شكرا على حسن تعاونكم معنا.

تشيلسي ينتصر على مانشستر سيتي بهدفين لهدف اليوم الخميس في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ليقدم تشيلسي أعظم هدية لليفربول بعد ست سنوات من انزلاق ستيفن جيرارد الشهير أمامه.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي رسميا للمرة الـ19 في تاريخه.

سجل أهداف المباراة كريستيان بوليستش في الدقيقة 36.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 77 ارتفعت حدة الإثارة وطُرد فيرناندينيو عقب لمسه الكرة بيده ليحصل تشيلسي على ركلة جزاء وسجلها ويليان بنجاح.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 54 نقطة ليحتل بهم المركز الرابع ويبتعد عن ليستر سيتي الثالث بفارق نقطة وحيدة.

أما مانشستر سيتي فتجمد رصيده عند 63 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

وبالتالي فإن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه سيتي هو 84 ورصيد ليفربول هو 86 فيتوج فريق المدرب يورجن كلوب باللقب رسميا.

بداية هادئة وهدف جميل

ظلت المباراة هادئة للغاية حتى الدقيقة العاشرة حينما تصدى كيبا لرأسية من فيرناندينيو.

وفي الدقيقة 32 تألق إيديرسون أمام تسديدتي جيرو وماسون ماونت.

وعقب ثلاث دقائق فقط انطلق كريستيان بوليسيتش بالكرة وراوغ بنجامين ميندي وانفرد بالمرمى وسجل الكرة بهدوء في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

وفي الدقيقة 38 كاد رياض محرز يدرك التعادل لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بقليل.

إثارة كبيرة

في الشوط الثاني بلغت الإثارة ذروتها.في الدقيقة 55 سجل كيفن دي بروين هدف التعادل من ركلة حرة رائعة.

وعقب مرور دقيقتين فقط عاند القائم الأيسر مانشستر سيتي وحرم رحيم سترلينج من تسجيل هدفا ثانيا.

وفي الدقيقة 63 سدد ماسون ماونت كرة قوية ارتطمت في شباك مرمى مانشستر سيتي من الخارج.

وكاد بوليسيتش يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 71 بعدما راوغ إيديرسون ببراعة لكن كايل ووكر شتت الكرة من على خط المرمى.

وعقب ست دقائق شن لاعبو تشيلسي هجوما قويا ورفضت الكرة دخول المرمى مرتين متتاليتين من على الخط ولمس فيرناندينيو الكرة بيده.

وعقب اللجوء لحكم الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء وطرد اللاعب البرازيلي.

وسجل ويليان هدفا ثانيا لتشيلسي بنجاح ليؤكد فوز فريقه.

لم يحدث جديد حتى نهاية المباراة لتنتهي بفوز تشيلسي بهدفين لهدف.